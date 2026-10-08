Стоимость жизни в Польше может заметно отличаться в зависимости от города. На это влияют не только цены на ежедневные покупки, но и жилье, уровень доходов и то, сколько денег остается после основных расходов.
GUS опубликовал рейтинг самых дешевых городов Польши. Рейтинг учитывает не только общий уровень расходов. Также исследовали цены на квартиры на первичном и вторичном рынках, стоимость ежедневных покупок и соотношение доходов с расходами.
Индекс расходов показывает относительный уровень ежедневных расходов в разных городах. Чем ниже его значение, тем выше город находится в рейтинге. В то же время, этот показатель не означает, что все товары и услуги в конкретном городе дешевле на одинаковый процент.
Показателен пример Груддзёндза. Здесь медианная валовая зарплата составляет 6 760 злотых — это самый низкий показатель среди первой десятки. В то же время город занимает второе место по низкому уровню стоимости жизни.
Грудзёндз также отличается доступностью жилья. Именно здесь зафиксированы самые низкие цены на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке.
Общая десятка выглядит так
Место
Город
Индекс стоимости
Валовая медианая з.п.
Покупательная способность
1.
Сувалки
87,5
7 081 злотых
106,8
2.
Грудзёндз
88.2
6 760 злотых
101.2
3.
Торунь
91.1
7 410 злотых
107,4
4.
Лодзь
91,7
8 054 злотых
115,9
5.
Ломжа
91,8
7 537 злотых
108,4
6.
Бяла Подляска
92.1
7 260 злотых
104.0
7.
Скерневице
93
7 627 злотых
108.2
8.
Хелм
93.1
7 621 злотых
108.1
9.
Белосток
94.0
7 584 злотых
106,5
10.
Кельце
94.1
7 819 злотых
109,7
Впрочем, сама зарплата не показывает, насколько комфортно человеку жить в конкретном городе. Важно учитывать, сколько денег остается после оплаты жилья, счетов, транспорта и питания.
Где дешево купить квартиру
Среди польских городов Грудзёндз отличается доступностью жилья. Именно здесь зафиксированы самые низкие цены на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке.
Согласно данным Центрального статистического управления, средняя цена за квадратный метр составляет:
Грудзёндз — 5 535 злотых/м²;
Сувалки — 7 270 злотых/м²;
Ломжа — 7 680 злотых/м²;
Бяла Подляска — 6 835 злотых/м²;
Хелм — 6 022 злотых/м².
Однако важно помнить, что средние цены зависят от того, находится ли недвижимость на первичном или вторичном рынке, от местонахождения и стандарта. Их не следует автоматически отождествлять с ценами, предлагаемыми в объявлениях.
Где дешевле покупать продукты
Для оценки стоимости ежедневных покупок GUS сравнивал не отдельные города, а воеводства. Речь идет о ценах на продукты питания и другие товары повседневного спроса по сравнению со средним показателем для 66 городов с уездными правами.
GUS не определяет один город, который был бы самым выгодным для всех. Выбор зависит от того, что именно является приоритетом: доступное жилье, уровень дохода, цены на продукты или доступ к работе и услугам.
Сувалки лидируют по индексу эксплуатационных расходов, а дополнительным преимуществом являются относительно низкие цены на продукты в Подлясском воеводстве.
Грудзёндз может быть интересен для тех, кто ищет более доступное жилье, особенно на вторичном рынке.
Хелм сочетает низкий индекс эксплуатационных расходов с относительно невысокими ценами на квартиры на вторичном рынке.
Ломжа имеет низкие эксплуатационные расходы и выгодные цены на продукты в регионе, хотя предложения на вторичном рынке требуют сравнения.
Лодзь имеет более высокие расходы, чем Сувалки или Грудзёндз, однако в то же время здесь выше валовая медианная зарплата и лучше показатель покупательной способности среди городов, представленных в рейтинге.