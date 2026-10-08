Стоимость жизни в Польше может заметно отличаться в зависимости от города. На это влияют не только цены на ежедневные покупки, но и жилье, уровень доходов и то, сколько денег остается после основных расходов.

GUS опубликовал рейтинг самых дешевых городов Польши. Рейтинг учитывает не только общий уровень расходов. Также исследовали цены на квартиры на первичном и вторичном рынках, стоимость ежедневных покупок и соотношение доходов с расходами.

Об этом сообщает inpoland

Какие города стали самыми дешевыми по ежедневным расходам

Самый низкий индекс ежедневных расходов в Польше в сентябре зафиксировали в Сувалках — 87,5. Второе место занял Грудзендз с показателем 88,2, а третье — Торунь с 91,1.

В десятку самых дешевых городов также вошли Лодзь, Ломжа, Бяла-Подляска, Скерневице, Хелм, Белосток и Кельце.

Индекс расходов показывает относительный уровень ежедневных расходов в разных городах. Чем ниже его значение, тем выше город находится в рейтинге. В то же время, этот показатель не означает, что все товары и услуги в конкретном городе дешевле на одинаковый процент.

Показателен пример Груддзёндза. Здесь медианная валовая зарплата составляет 6 760 злотых — это самый низкий показатель среди первой десятки. В то же время город занимает второе место по низкому уровню стоимости жизни.

Грудзёндз также отличается доступностью жилья. Именно здесь зафиксированы самые низкие цены на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке.

Общая десятка выглядит так

Место Город Индекс стоимости Валовая медианая з.п. Покупательная способность 1. Сувалки 87,5 7 081 злотых 106,8 2. Грудзёндз 88.2 6 760 злотых 101.2 3. Торунь 91.1 7 410 злотых 107,4 4. Лодзь 91,7 8 054 злотых 115,9 5. Ломжа 91,8 7 537 злотых 108,4 6. Бяла Подляска 92.1 7 260 злотых 104.0 7. Скерневице 93 7 627 злотых 108.2 8. Хелм 93.1 7 621 злотых 108.1 9. Белосток 94.0 7 584 злотых 106,5 10. Кельце 94.1 7 819 злотых 109,7

Впрочем, сама зарплата не показывает, насколько комфортно человеку жить в конкретном городе. Важно учитывать, сколько денег остается после оплаты жилья, счетов, транспорта и питания.

Где дешево купить квартиру

Среди польских городов Грудзёндз отличается доступностью жилья. Именно здесь зафиксированы самые низкие цены на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке.

Согласно данным Центрального статистического управления, средняя цена за квадратный метр составляет

Грудзёндз — 5 535 злотых/м²;

Сувалки — 7 270 злотых/м²;

Ломжа — 7 680 злотых/м²;

Бяла Подляска — 6 835 злотых/м²;

Хелм — 6 022 злотых/м².

Однако важно помнить, что средние цены зависят от того, находится ли недвижимость на первичном или вторичном рынке, от местонахождения и стандарта. Их не следует автоматически отождествлять с ценами, предлагаемыми в объявлениях.

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Где дешевле покупать продукты

Для оценки стоимости ежедневных покупок GUS сравнивал не отдельные города, а воеводства. Речь идет о ценах на продукты питания и другие товары повседневного спроса по сравнению со средним показателем для 66 городов с уездными правами.

Самым дешевым в этом плане оказалось Подляское воеводство — цены на продукты и другие ежедневные покупки здесь в среднем на 7,3% ниже среднего.

Также ниже средних были цены в:

Люблинском воеводстве — на 5,7%;

Лодзьском воеводстве — на 5,3%;

Куявско-Поморском воеводстве — на 1,5%.

Покупательная способность или сколько можно купить на зарплату

В рейтинге Сувалки получили оценку A, а Грудзёндз — B+. Торунь, Ломжа, Лодзь, Скерневице, Хелм, Белосток и Кельце также получили оценки A или более высокие, а Лодзь выделялась с оценкой A+.

Эти оценки следует рассматривать как элемент методологии, используемый в представленном резюме, а не как официальную классификацию Центрального статистического управления.

A+, A, B+, B и C — это рейтинги покупательной способности жителей. Чем выше рейтинг, тем более благоприятное соотношение дохода к стоимости жизни.

A+ - очень благоприятная покупательная способность,

А — полезный,

B+ - достаточно благоприятный,

Б — умеренный,

C — слабее.

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Где лучше и дешевле жить

GUS не определяет один город, который был бы самым выгодным для всех. Выбор зависит от того, что именно является приоритетом: доступное жилье, уровень дохода, цены на продукты или доступ к работе и услугам.