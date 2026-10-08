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Какие города Польши самые дешевые для жизни — рейтинг

Мир
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Лодзь имеет высшую валовую медиану з.п.
Лодзь имеет высшую валовую медиану з.п.
Стоимость жизни в Польше может заметно отличаться в зависимости от города. На это влияют не только цены на ежедневные покупки, но и жилье, уровень доходов и то, сколько денег остается после основных расходов.
GUS опубликовал рейтинг самых дешевых городов Польши. Рейтинг учитывает не только общий уровень расходов. Также исследовали цены на квартиры на первичном и вторичном рынках, стоимость ежедневных покупок и соотношение доходов с расходами.
Об этом сообщает inpoland.

Какие города стали самыми дешевыми по ежедневным расходам

Самый низкий индекс ежедневных расходов в Польше в сентябре зафиксировали в Сувалках — 87,5. Второе место занял Грудзендз с показателем 88,2, а третье — Торунь с 91,1.
В десятку самых дешевых городов также вошли Лодзь, Ломжа, Бяла-Подляска, Скерневице, Хелм, Белосток и Кельце.
Индекс расходов показывает относительный уровень ежедневных расходов в разных городах. Чем ниже его значение, тем выше город находится в рейтинге. В то же время, этот показатель не означает, что все товары и услуги в конкретном городе дешевле на одинаковый процент.
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Показателен пример Груддзёндза. Здесь медианная валовая зарплата составляет 6 760 злотых — это самый низкий показатель среди первой десятки. В то же время город занимает второе место по низкому уровню стоимости жизни.
Грудзёндз также отличается доступностью жилья. Именно здесь зафиксированы самые низкие цены на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке.
Общая десятка выглядит так
МестоГородИндекс стоимостиВаловая медианая з.п.Покупательная способность
1.Сувалки87,57 081 злотых106,8
2.Грудзёндз 88.26 760 злотых101.2
3.Торунь91.17 410 злотых107,4
4.Лодзь91,78 054 злотых115,9
5.Ломжа91,87 537 злотых108,4
6.Бяла Подляска92.17 260 злотых104.0
7.Скерневице937 627 злотых108.2
8.Хелм93.17 621 злотых108.1
9.Белосток94.07 584 злотых106,5
10.Кельце94.17 819 злотых109,7
Впрочем, сама зарплата не показывает, насколько комфортно человеку жить в конкретном городе. Важно учитывать, сколько денег остается после оплаты жилья, счетов, транспорта и питания.

Где дешево купить квартиру

Среди польских городов Грудзёндз отличается доступностью жилья. Именно здесь зафиксированы самые низкие цены на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке.
Согласно данным Центрального статистического управления, средняя цена за квадратный метр составляет:
  • Грудзёндз — 5 535 злотых/м²;
  • Сувалки — 7 270 злотых/м²;
  • Ломжа — 7 680 злотых/м²;
  • Бяла Подляска — 6 835 злотых/м²;
  • Хелм — 6 022 злотых/м².
Однако важно помнить, что средние цены зависят от того, находится ли недвижимость на первичном или вторичном рынке, от местонахождения и стандарта. Их не следует автоматически отождествлять с ценами, предлагаемыми в объявлениях.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ

Где дешевле покупать продукты

Для оценки стоимости ежедневных покупок GUS сравнивал не отдельные города, а воеводства. Речь идет о ценах на продукты питания и другие товары повседневного спроса по сравнению со средним показателем для 66 городов с уездными правами.
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Самым дешевым в этом плане оказалось Подляское воеводство — цены на продукты и другие ежедневные покупки здесь в среднем на 7,3% ниже среднего.
Также ниже средних были цены в:
  • Люблинском воеводстве — на 5,7%;
  • Лодзьском воеводстве — на 5,3%;
  • Куявско-Поморском воеводстве — на 1,5%.

Покупательная способность или сколько можно купить на зарплату

В рейтинге Сувалки получили оценку A, а Грудзёндз — B+. Торунь, Ломжа, Лодзь, Скерневице, Хелм, Белосток и Кельце также получили оценки A или более высокие, а Лодзь выделялась с оценкой A+.
Эти оценки следует рассматривать как элемент методологии, используемый в представленном резюме, а не как официальную классификацию Центрального статистического управления.
A+, A, B+, B и C — это рейтинги покупательной способности жителей. Чем выше рейтинг, тем более благоприятное соотношение дохода к стоимости жизни.
  • A+ - очень благоприятная покупательная способность,
  • А — полезный,
  • B+ - достаточно благоприятный,
  • Б — умеренный,
  • C — слабее.
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Где лучше и дешевле жить

GUS не определяет один город, который был бы самым выгодным для всех. Выбор зависит от того, что именно является приоритетом: доступное жилье, уровень дохода, цены на продукты или доступ к работе и услугам.
  • Сувалки лидируют по индексу эксплуатационных расходов, а дополнительным преимуществом являются относительно низкие цены на продукты в Подлясском воеводстве.
  • Грудзёндз может быть интересен для тех, кто ищет более доступное жилье, особенно на вторичном рынке.
  • Хелм сочетает низкий индекс эксплуатационных расходов с относительно невысокими ценами на квартиры на вторичном рынке.
  • Ломжа имеет низкие эксплуатационные расходы и выгодные цены на продукты в регионе, хотя предложения на вторичном рынке требуют сравнения.
  • Лодзь имеет более высокие расходы, чем Сувалки или Грудзёндз, однако в то же время здесь выше валовая медианная зарплата и лучше показатель покупательной способности среди городов, представленных в рейтинге.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаПокупка квартиры
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