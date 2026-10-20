Новые таможенные правила ЕС: Укрпочта обновит сервисы для украинских продавцов

Украинским продавцам, которые отправляют товары покупателям в Евросоюз, следует заранее подготовиться к изменениям в таможенном оформлении. Новые требования предусматривают дополнительные данные о товарах, а также возможный сбор за обработку отправлений. От этого зависит и то, как предприниматели будут рассчитывать расходы на международную доставку.

Об этом сообщила Укрпочта, заявив об адаптации своих цифровых сервисов к новым таможенным требованиям ЕС. Обновление систем запланировано на 21 октября 2026 года, а новые правила должны начать действовать с 1 ноября. Заблаговременная подготовка позволит экспортерам настроить процессы и учесть изменения в своей работе.

Какие данные о товарах нужно будет указывать

После обновления в личном кабинете Укрпочты появятся три дополнительных поля для идентификации товаров:

M-PID — номер товара на маркетплейсе или артикул продавца;

NS-PID — внутренний код товара, который определяет сам продавец;

S-PID — международный штрих-код производителя, если он есть.

Первые два идентификатора будут обязательными, а третий нужно будет указывать при наличии.

Деньги должны работать. Выбирайте и оформляйте депозит на выгодных условиях с помощью каталога Finance.ua. 💰

Несмотря на специальные обозначения, речь идет о данных, с которыми продавцы уже работают. Номер товара можно найти на маркетплейсе, внутренний артикул — создать самостоятельно, а штрих-код — проверить на упаковке или в документации производителя.

Укрпочта обновляет цифровые системы, чтобы автоматизировать обмен необходимой информацией и упростить подготовку коммерческих отправлений к международной перевозке.

Дополнительный сбор на €2

Еще одно изменение, которое готовят в ЕС, касается возможного сбора за таможенную обработку отправлений — Handling Fee в размере €2 за посылку.

На момент уведомления окончательное решение Еврокомиссии относительного этого сбора ожидалось 22 октября 2026 года. Поэтому его введение и окончательные условия еще требуют подтверждения.

Если сбор будет одобрен, Укрпочта планирует учитывать его автоматически при оформлении отправлений. Это позволит экспортерам заранее рассчитывать расходы по доставке и учитывать их в цене товаров для иностранных покупателей.

Детальнее об изменениях в таможенном оформлении можно прочитать здесь.

Читайте также Укрпочта будет доставлять энергетические приборы из-за границы без пошлины и НДС

Что следует сделать экспортерам уже сейчас

Укрпочта советует предпринимателям не откладывать подготовку новых требований. Прежде всего, следует проверить товарные каталоги и убедиться, что необходимые идентификаторы можно будет предоставить при оформлении отправлений.

Компания, со своей стороны, готовит технические обновления и автоматизацию проверки данных. Это должно упростить процесс оформления коммерческих посылок после вступления в силу новых правил.