Новые таможенные правила ЕС: Укрпочта обновит сервисы для украинских продавцов

Украинским продавцам, которые отправляют товары покупателям в Евросоюз, следует заранее подготовиться к изменениям в таможенном оформлении. Новые требования предусматривают дополнительные данные о товарах, а также возможный сбор за обработку отправлений. От этого зависит и то, как предприниматели будут рассчитывать расходы на международную доставку.
Об этом сообщила Укрпочта, заявив об адаптации своих цифровых сервисов к новым таможенным требованиям ЕС. Обновление систем запланировано на 21 октября 2026 года, а новые правила должны начать действовать с 1 ноября. Заблаговременная подготовка позволит экспортерам настроить процессы и учесть изменения в своей работе.
Какие данные о товарах нужно будет указывать
После обновления в личном кабинете Укрпочты появятся три дополнительных поля для идентификации товаров:
- M-PID — номер товара на маркетплейсе или артикул продавца;
- NS-PID — внутренний код товара, который определяет сам продавец;
- S-PID — международный штрих-код производителя, если он есть.
Первые два идентификатора будут обязательными, а третий нужно будет указывать при наличии.
Несмотря на специальные обозначения, речь идет о данных, с которыми продавцы уже работают. Номер товара можно найти на маркетплейсе, внутренний артикул — создать самостоятельно, а штрих-код — проверить на упаковке или в документации производителя.
Укрпочта обновляет цифровые системы, чтобы автоматизировать обмен необходимой информацией и упростить подготовку коммерческих отправлений к международной перевозке.
Дополнительный сбор на €2
Еще одно изменение, которое готовят в ЕС, касается возможного сбора за таможенную обработку отправлений — Handling Fee в размере €2 за посылку.
На момент уведомления окончательное решение Еврокомиссии относительного этого сбора ожидалось 22 октября 2026 года. Поэтому его введение и окончательные условия еще требуют подтверждения.
Если сбор будет одобрен, Укрпочта планирует учитывать его автоматически при оформлении отправлений. Это позволит экспортерам заранее рассчитывать расходы по доставке и учитывать их в цене товаров для иностранных покупателей.
Детальнее об изменениях в таможенном оформлении можно прочитать здесь.
Что следует сделать экспортерам уже сейчас
Укрпочта советует предпринимателям не откладывать подготовку новых требований. Прежде всего, следует проверить товарные каталоги и убедиться, что необходимые идентификаторы можно будет предоставить при оформлении отправлений.
Компания, со своей стороны, готовит технические обновления и автоматизацию проверки данных. Это должно упростить процесс оформления коммерческих посылок после вступления в силу новых правил.
Ранее Укрпочта уже реализовала первый этап изменений в таможенном оформлении. Компания интегрировалась с автоматизированным решением International Post Corporation, позволяющим передавать таможенные данные и информацию о платежах еще до пересечения посылкой границы.