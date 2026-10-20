0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые таможенные правила ЕС: Укрпочта обновит сервисы для украинских продавцов

31
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Экспорт в Европу
Экспорт в Европу
Украинским продавцам, которые отправляют товары покупателям в Евросоюз, следует заранее подготовиться к изменениям в таможенном оформлении. Новые требования предусматривают дополнительные данные о товарах, а также возможный сбор за обработку отправлений. От этого зависит и то, как предприниматели будут рассчитывать расходы на международную доставку.
Об этом сообщила Укрпочта, заявив об адаптации своих цифровых сервисов к новым таможенным требованиям ЕС. Обновление систем запланировано на 21 октября 2026 года, а новые правила должны начать действовать с 1 ноября. Заблаговременная подготовка позволит экспортерам настроить процессы и учесть изменения в своей работе.

Какие данные о товарах нужно будет указывать

После обновления в личном кабинете Укрпочты появятся три дополнительных поля для идентификации товаров:
  • M-PID — номер товара на маркетплейсе или артикул продавца;
  • NS-PID — внутренний код товара, который определяет сам продавец;
  • S-PID — международный штрих-код производителя, если он есть.
Первые два идентификатора будут обязательными, а третий нужно будет указывать при наличии.
Место для вашей рекламы
Несмотря на специальные обозначения, речь идет о данных, с которыми продавцы уже работают. Номер товара можно найти на маркетплейсе, внутренний артикул — создать самостоятельно, а штрих-код — проверить на упаковке или в документации производителя.
Укрпочта обновляет цифровые системы, чтобы автоматизировать обмен необходимой информацией и упростить подготовку коммерческих отправлений к международной перевозке.

Дополнительный сбор на €2

Еще одно изменение, которое готовят в ЕС, касается возможного сбора за таможенную обработку отправлений — Handling Fee в размере €2 за посылку.
На момент уведомления окончательное решение Еврокомиссии относительного этого сбора ожидалось 22 октября 2026 года. Поэтому его введение и окончательные условия еще требуют подтверждения.
Если сбор будет одобрен, Укрпочта планирует учитывать его автоматически при оформлении отправлений. Это позволит экспортерам заранее рассчитывать расходы по доставке и учитывать их в цене товаров для иностранных покупателей.
Детальнее об изменениях в таможенном оформлении можно прочитать здесь.
Читайте также

Что следует сделать экспортерам уже сейчас

Укрпочта советует предпринимателям не откладывать подготовку новых требований. Прежде всего, следует проверить товарные каталоги и убедиться, что необходимые идентификаторы можно будет предоставить при оформлении отправлений.
Компания, со своей стороны, готовит технические обновления и автоматизацию проверки данных. Это должно упростить процесс оформления коммерческих посылок после вступления в силу новых правил.
Ранее Укрпочта уже реализовала первый этап изменений в таможенном оформлении. Компания интегрировалась с автоматизированным решением International Post Corporation, позволяющим передавать таможенные данные и информацию о платежах еще до пересечения посылкой границы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
УкрпочтаЭкспортЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems