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Сколько россия тратит в день на привлечение контрактников

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Только на первоначальные выплаты россия тратила около 1,2 млрд грн в день.
Только на первоначальные выплаты россия тратила около 1,2 млрд грн в день.
В сентябре 2026 года россия привлекала в армию около 1000 контрактников каждый день. Средняя единовременная выплата за подписание контракта составила 2,2−2,3 млн рублей, или примерно 1,2 млн грн на одного новобранца. Таким образом, только на первоначальные выплаты россия тратила около 1,2 млрд грн в день.
Такие данные приводит общественная организация Join Ukraine.

Сколько россия платит за подписание контракта

Единовременная выплата состоит из двух частей: регионального бонуса в размере 1,8−1,9 млн рублей (примерно 1 млн грн) и федеральной выплаты в 400 тыс. рублей (около 215 тыс. грн).
Размер регионального бонуса зависит от места подписания контракта, поэтому суммы, получаемые новобранцами, отличаются в зависимости от региона. Наибольшие региональные выплаты предлагают:
  • на Чукотке и в Магаданской области по 3,6 млн рублей (примерно 1,9 млн. грн.);
  • в Ханты-Мансийском автономном округе 3,55 млн рублей (около 1,85 млн грн).
В Карелии, Чечне, Удмуртии, Кировской и Пензенской областях региональный бонус составляет всего 400 тыс. рублей (приблизительно 208 тыс. грн).

За что российские военные вынуждены платить командирам

По прибытии в подразделение российские контрактники сталкиваются с бесконечными поборами.
В частности, чтобы на отправили на штурм, военному приходится платить командиру 200−300 тыс. рублей (≈ 105−160 тыс. грн), но такая оплата дает лишь временную отсрочку — примерно на неделю или две.
Кроме того, военные ежемесячно сбрасываются на так называемый «общак» — общие потребности подразделения, в частности ремонт техники, горючее, еду и обустройство позиций. На это может уходить еще 20−30 тыс. рублей в месяц.
По материалам:
Finance.ua
россияАрмияКонтракт
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