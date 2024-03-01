Благотворительные пенсии для украинцев: стало известно, сколько денег поступило в ПФУ в виде донатов — Finance.ua

Благотворительные пенсии для украинцев: стало известно, сколько денег поступило в ПФУ в виде донатов Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Благотворительные пенсии для украинцев: стало известно, сколько денег поступило в ПФУ в виде донатов

На счет Пенсионного фонда Украины за неполный год поступило 166 тысяч 734,26 грн благотворительных пожертвований для оплаты пенсий.

Об этом пишет «Слово и дело» со ссылкой на данные ПФУ.

«За период с 01.03.2023 по 17.01.2024 на счет Пенсионного фонда Украины, открытого для уплаты благотворительных пожертвований в АО „Ощадбанк“, поступило 54 платежа на сумму 166 734,26 гривен», — сообщили в ПФУ.

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Возможность пожертвовать на выплату пенсий украинским пенсионерам ПФУ ввел в марте прошлого года (закон, позволяющий осуществлять благотворительные взносы на пенсии, был принят парламентом в 2022 году).

Донаты могут быть двух типов: общие (обезличенные), направленные в пользу ПФУ в целом, или предназначенные конкретному получателю. Во втором случае 70% пожертвованной суммы идет адресату, а 30% - в пользу ПФУ на выплаты пенсий в целом.

Напомним, в Украине вступил в силу закон от 4 ноября 2022 года «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании». Этот закон упрощает механизм поддержки существующей солидарной пенсионной системы благодаря добровольным взносам для увеличения или собственных пенсионных выплат в будущем или для адресной поддержки пенсионеров.

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Слово і Діло По материалам:

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