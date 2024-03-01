Благотворительные пенсии для украинцев: стало известно, сколько денег поступило в ПФУ в виде донатов — Finance.ua
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Благотворительные пенсии для украинцев: стало известно, сколько денег поступило в ПФУ в виде донатов

Казна и Политика
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Благотворительные пенсии для украинцев: стало известно, сколько денег поступило в ПФУ в виде донатов
Благотворительные пенсии для украинцев: стало известно, сколько денег поступило в ПФУ в виде донатов
На счет Пенсионного фонда Украины за неполный год поступило 166 тысяч 734,26 грн благотворительных пожертвований для оплаты пенсий.
Об этом пишет «Слово и дело» со ссылкой на данные ПФУ.
«За период с 01.03.2023 по 17.01.2024 на счет Пенсионного фонда Украины, открытого для уплаты благотворительных пожертвований в АО „Ощадбанк“, поступило 54 платежа на сумму 166 734,26 гривен», — сообщили в ПФУ.
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Возможность пожертвовать на выплату пенсий украинским пенсионерам ПФУ ввел в марте прошлого года (закон, позволяющий осуществлять благотворительные взносы на пенсии, был принят парламентом в 2022 году).
Донаты могут быть двух типов: общие (обезличенные), направленные в пользу ПФУ в целом, или предназначенные конкретному получателю. Во втором случае 70% пожертвованной суммы идет адресату, а 30% - в пользу ПФУ на выплаты пенсий в целом.
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Напомним, в Украине вступил в силу закон от 4 ноября 2022 года «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании». Этот закон упрощает механизм поддержки существующей солидарной пенсионной системы благодаря добровольным взносам для увеличения или собственных пенсионных выплат в будущем или для адресной поддержки пенсионеров.

Справка Finance.ua:

  • в Украине власти намерены совершить переход от солидарной к накопительной пенсионной системе. Обещают, что такой шаг будут вводить постепенно;
  • стало известно, в каком размере нужно уплатить добровольный пенсионный взнос в 2024 году, чтобы в страховой стаж отнесли полный месяц.

Накопительная пенсия в Украине: право на достойную старость 👩‍🦳

По материалам:
Слово і Діло
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