Страховий стаж: яким буде розмір добровільного пенсійного внеску з січня 2024 року — Finance.ua

Страховий стаж: яким буде розмір добровільного пенсійного внеску з січня 2024 року Сьогодні 16:40 — Особисті фінанси

Страховий стаж: яким буде розмір добровільного пенсійного внеску з січня 2024 року

Стало відомо, у якому розмірі потрібно сплатити добровільний пенсійний внесок в січні 2024 року, щоб до страхового стажу зарахували повний місяць.

Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Нова сума добровільного пенсійного внеску з січня 2024 року — 1562 грн.

Для того щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який визначається як 22% від розміру мінімальної заробітної плати.

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Тобто, для того, аби в січні 2024 року до страхового стажу вам було зараховано один повний місяць, потрібно сплатити 1562 грн (22% х 7100 грн, де 7100 грн — розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року).

Хто і на чий рахунок може робити добровільні внески

Добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть брати як працюючі (застраховані) особи, так і непрацюючі.

Добровільні внески можна сплатити як за себе, так і на користь третіх осіб, якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО) є інформація про особу, на користь якої планується сплачувати добровільні внески, та така особа не є пенсіонером.

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Нагадаємо, що в РЗО є інформація про осіб, які або за яких хоча б один раз страхувальником сплачено страхові внески.

Як робити добровільні внески

Насамперед, потрібно укласти Договір з Пенсійним фондом України.

Договір укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом підписання Типового договору про добровільну сплату страхових внесків.

Для укладання Договору можна авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис або системи GOV.ID. Договір підписується шляхом накладання на нього КЕП.

Які вимоги до періодичності сплати внесків

Періодичність та розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно, виходячи із побажань та фінансових можливостей.

Важливо знати: щоб непрацюючій особі було зараховано повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць страхових внесків має бути не меншою, ніж мінімальний страховий внесок

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

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