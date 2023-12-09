Минсоцполитики не рекомендует накапливать пенсию на банковскую карту: названа причина — Finance.ua

Минсоцполитики не рекомендует накапливать пенсию на банковскую карту: названа причина Сегодня 08:12 — Личные финансы

Минсоцполитики не рекомендует накапливать пенсию на банковскую карту: названа причина

В Минсоцполитики сообщили, почему пенсионерам лучше не накапливать пенсию на карте, а оплачивать ею покупки или обналичивать часть полученных денег.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

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«Я хотела бы всех успокоить и сказать, что на самом деле механизм работает уже давно, много лет, и это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий», — заявила она.

По словам Марчак, сейчас ведомство намерено ослабить и упростить этот механизм, чтобы адаптировать его для украинцев, временно проживающих за границей или в прифронтовой зоне.

«Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти, и чтобы деньги плательщиков ЕСВ не платились таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм», — объяснила она.

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Замминистра добавила, что остановка начислений не означает лишения пенсии. Пенсия просто аккумулируется на счетах ПФУ, ее выплату легко восстановить, если пройти физическую идентификацию.

Также сообщается, что Министерство значительно расширило инструменты для прохождения идентификации, если человек не может лично прийти в Пенсионный фонд.

Теперь это можно сделать так:

связаться с сотрудником ПФУ по видеосвязи;

пройти идентификацию в электронном кабинете ПФУ с «Дія.Підпис»;

отправить письмо в Пенсионный фонд.

Если пенсионер находится за границей, он может решить этот вопрос в украинском консульстве.

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