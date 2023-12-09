Минсоцполитики не рекомендует накапливать пенсию на банковскую карту: названа причина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минсоцполитики не рекомендует накапливать пенсию на банковскую карту: названа причина

Личные финансы
43
Минсоцполитики не рекомендует накапливать пенсию на банковскую карту: названа причина
Минсоцполитики не рекомендует накапливать пенсию на банковскую карту: названа причина
В Минсоцполитики сообщили, почему пенсионерам лучше не накапливать пенсию на карте, а оплачивать ею покупки или обналичивать часть полученных денег.
Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.
Читайте также
«Я хотела бы всех успокоить и сказать, что на самом деле механизм работает уже давно, много лет, и это постоянная практика того, как работает система социальных выплат и пенсий», — заявила она.
По словам Марчак, сейчас ведомство намерено ослабить и упростить этот механизм, чтобы адаптировать его для украинцев, временно проживающих за границей или в прифронтовой зоне.
«Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти, и чтобы деньги плательщиков ЕСВ не платились таким образом, что они просто лежат и не используются никем, еще несколько лет назад был введен этот механизм», — объяснила она.
Читайте также
Замминистра добавила, что остановка начислений не означает лишения пенсии. Пенсия просто аккумулируется на счетах ПФУ, ее выплату легко восстановить, если пройти физическую идентификацию.
Также сообщается, что Министерство значительно расширило инструменты для прохождения идентификации, если человек не может лично прийти в Пенсионный фонд.
Теперь это можно сделать так:
  • связаться с сотрудником ПФУ по видеосвязи;
  • пройти идентификацию в электронном кабинете ПФУ с «Дія.Підпис»;
  • отправить письмо в Пенсионный фонд.
Если пенсионер находится за границей, он может решить этот вопрос в украинском консульстве.

Накопительная пенсия в Украине: право на достойную старость 👨‍🦳

По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.