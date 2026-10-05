В «Дії» стартовало тестирование двух новых услуг для родителей

В приложении «Дія» начинается пилотное бета-тестирование двух услуг для родителей — пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком до одного года. К тестированию присоединились около 400 женщин, предварительно зарегистрировавшихся для участия. После успешного завершения тестирования услуги станут доступны всем пользователям «Дії».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Отмечается, что Минсоцполитики совместно с Минцифры уже завершило альфа-тестирование. Технические команды проверили весь процесс от заполнения и подачи заявления до формирования решения.
«Дія» и Единая информационная система социальной сферы (ЕИССС) будут автоматически собирать необходимые сведения, а проверки будут проводиться через соответствующие государственные реестры.
По результатам проверок ЕИССС автоматически сформирует проект решения о назначении помощи или отказе в ее назначении.
Сотруднику Пенсионного фонда Украины останется проверить и согласовать решение. Согласно постановлению, ПФУ должно рассмотреть заявление в течение трех рабочих дней.
В Дії будут тестировать «єЯсла»
В скором времени начнется пилотное бета-тестирование помощи для работающих родителей — «єЯсла».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что период, когда человек не работал из-за ухода за ребенком, не обязательно означает потерю лет страхового стажа. В определенных случаях это время можно отнести к стажу, необходимому для выхода на пенсию. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Поэтому даже несколько лет ухода за ребенком могут иметь значение для тех, кому не хватает стажа.
Также мы писали, что программа «єЯсла» предусматривает финансовую поддержку родителей после их выхода на работу, когда ребенку исполнился один год. В 2026 году базовый размер пособия составляет 8 тысяч гривен в месяц. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрена повышенная выплата — 12 тысяч грн ежемесячно.