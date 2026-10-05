В «Дії» стартовало тестирование двух новых услуг для родителей

Минсоцполитики совместно с Минцифры уже завершило альфа-тестирование

В приложении «Дія» начинается пилотное бета-тестирование двух услуг для родителей — пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком до одного года. К тестированию присоединились около 400 женщин, предварительно зарегистрировавшихся для участия. После успешного завершения тестирования услуги станут доступны всем пользователям «Дії».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что Минсоцполитики совместно с Минцифры уже завершило альфа-тестирование. Технические команды проверили весь процесс от заполнения и подачи заявления до формирования решения.

Как будет работать оформление пособия

«Дія» и Единая информационная система социальной сферы (ЕИССС) будут автоматически собирать необходимые сведения, а проверки будут проводиться через соответствующие государственные реестры.

По результатам проверок ЕИССС автоматически сформирует проект решения о назначении помощи или отказе в ее назначении.

Сотруднику Пенсионного фонда Украины останется проверить и согласовать решение. Согласно постановлению, ПФУ должно рассмотреть заявление в течение трех рабочих дней.

В Дії будут тестировать «єЯсла»

В скором времени начнется пилотное бета-тестирование помощи для работающих родителей — «єЯсла».

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что период, когда человек не работал из-за ухода за ребенком, не обязательно означает потерю лет страхового стажа. В определенных случаях это время можно отнести к стажу, необходимому для выхода на пенсию. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Поэтому даже несколько лет ухода за ребенком могут иметь значение для тех, кому не хватает стажа.