Более трети европейцев не откладывают пенсионные накопления — обзор Insurance Europe Сегодня 23:39 — Личные финансы

Более трети европейцев не откладывают пенсионные накопления — обзор Insurance Europe

Общеевропейское пенсионное исследование Insurance Europe показало, что более трети европейцев не откладывают пенсионные накопления, а 40% людей отметили, что текущие экономические обстоятельства негативно повлияли на их пенсионные взносы.

Об этом говорится в обзоре Insurance Europe, опубликованном на его сайте.

При этом уточняется, что в рамках третьего общеевропейского пенсионного исследования почти две трети людей (58%) признали, что им потребуются дополнительные сбережения, чтобы поддерживать достойный уровень жизни при выходе на пенсию.

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Опрос также выявил гендерный разрыв: женщины, как правило, не только меньше откладывают на пенсии, но чаще не уверены в том, что их пенсии будет достаточно для выхода на нее (27%) по сравнению с мужчинами (18%).

«Реальность такова, что, глядя на нынешнюю сложную ситуацию, людям придется больше откладывать на пенсию, но не у всех есть достаточно денег для этого. Отрасль стремится внести свой вклад в усиление защиты. Ключевую роль также играют политики. Наши политические рекомендации, основывающиеся на результатах опроса, определяют некоторые пути вперед», — отмечает руководитель отдела личного и общего страхования в Insurance Europe Николя Жанмар.

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Ссылаясь на полученные данные, Insurance Europe также опубликовала ряд рекомендаций по пенсионной политике, которые могут помочь создать доступные и устойчивые пенсионные системы в Европе.

В частности, отмечено, что политики должны способствовать дальнейшему развитию многоуровневых пенсионных систем, а регулирование должно позволить страховщикам продолжать выполнять свою фундаментальную роль в защите. Регулирующие органы должны признать многочисленные преимущества, которые могут обеспечить пенсионные продукты, требования к раскрытию информации должны быть более простыми и целенаправленными, чтобы избежать перегрузки потребителей информацией, пенсии должны быть переведены в цифровую эпоху, говорится в сообщении.

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