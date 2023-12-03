Более трети европейцев не откладывают пенсионные накопления — обзор Insurance Europe — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более трети европейцев не откладывают пенсионные накопления — обзор Insurance Europe

Личные финансы
45
Более трети европейцев не откладывают пенсионные накопления — обзор Insurance Europe
Более трети европейцев не откладывают пенсионные накопления — обзор Insurance Europe
Общеевропейское пенсионное исследование Insurance Europe показало, что более трети европейцев не откладывают пенсионные накопления, а 40% людей отметили, что текущие экономические обстоятельства негативно повлияли на их пенсионные взносы.
Об этом говорится в обзоре Insurance Europe, опубликованном на его сайте.
При этом уточняется, что в рамках третьего общеевропейского пенсионного исследования почти две трети людей (58%) признали, что им потребуются дополнительные сбережения, чтобы поддерживать достойный уровень жизни при выходе на пенсию.
Читайте также
Опрос также выявил гендерный разрыв: женщины, как правило, не только меньше откладывают на пенсии, но чаще не уверены в том, что их пенсии будет достаточно для выхода на нее (27%) по сравнению с мужчинами (18%).
«Реальность такова, что, глядя на нынешнюю сложную ситуацию, людям придется больше откладывать на пенсию, но не у всех есть достаточно денег для этого. Отрасль стремится внести свой вклад в усиление защиты. Ключевую роль также играют политики. Наши политические рекомендации, основывающиеся на результатах опроса, определяют некоторые пути вперед», — отмечает руководитель отдела личного и общего страхования в Insurance Europe Николя Жанмар.
Читайте также
Ссылаясь на полученные данные, Insurance Europe также опубликовала ряд рекомендаций по пенсионной политике, которые могут помочь создать доступные и устойчивые пенсионные системы в Европе.
В частности, отмечено, что политики должны способствовать дальнейшему развитию многоуровневых пенсионных систем, а регулирование должно позволить страховщикам продолжать выполнять свою фундаментальную роль в защите. Регулирующие органы должны признать многочисленные преимущества, которые могут обеспечить пенсионные продукты, требования к раскрытию информации должны быть более простыми и целенаправленными, чтобы избежать перегрузки потребителей информацией, пенсии должны быть переведены в цифровую эпоху, говорится в сообщении.

Накопительная пенсия в Украине: право на достойную старость 👩‍🦳👨‍🦳

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.