Как вырастут пенсионные выплаты украинцев с 1 декабря — Finance.ua

Как вырастут пенсионные выплаты украинцев с 1 декабря Сегодня 08:02

Как вырастут пенсионные выплаты украинцев с 1 декабря

До конца 2023 г. рост пенсионных выплат не планируется. Увеличатся пенсии только у тех, кто достигнет определенного возраста.

Речь идет о начислении возрастной надбавки, предоставляемой всем пенсионерам. Сумма доплаты зависит от возраста:

от 70 до 74 лет включительно — 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно — 456 гривен;

от 80 лет — 570 грн.

Увеличить пенсию можно за счет других надбавок. В частности, есть доплата для пенсионеров с особыми потребностями, к таким категориям граждан относятся:

не имеющие достаточного финансового обеспечения;

требующие специального участия социального работника;

лица старше 80 лет, проживающие самостоятельно и не имеющие возможности удовлетворить свои потребности.

Эта надбавка составляет 837 гривен. Она рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть от 2093 гривен. Для ее оформления необходимо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением.

Телеканал 24 По материалам:

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