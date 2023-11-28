Как вырастут пенсионные выплаты украинцев с 1 декабря — Finance.ua
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Как вырастут пенсионные выплаты украинцев с 1 декабря

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Как вырастут пенсионные выплаты украинцев с 1 декабря
Как вырастут пенсионные выплаты украинцев с 1 декабря
До конца 2023 г. рост пенсионных выплат не планируется. Увеличатся пенсии только у тех, кто достигнет определенного возраста.
Речь идет о начислении возрастной надбавки, предоставляемой всем пенсионерам. Сумма доплаты зависит от возраста:
  • от 70 до 74 лет включительно — 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно — 456 гривен;
  • от 80 лет — 570 грн.
Увеличить пенсию можно за счет других надбавок. В частности, есть доплата для пенсионеров с особыми потребностями, к таким категориям граждан относятся:
  • не имеющие достаточного финансового обеспечения;
  • требующие специального участия социального работника;
  • лица старше 80 лет, проживающие самостоятельно и не имеющие возможности удовлетворить свои потребности.
Эта надбавка составляет 837 гривен. Она рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть от 2093 гривен. Для ее оформления необходимо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением.
По материалам:
Телеканал 24
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