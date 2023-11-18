Как украинцам получить немецкую пенсию — Finance.ua

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Как украинцам получить немецкую пенсию

Личные финансы
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Как украинцам получить немецкую пенсию
Как украинцам получить немецкую пенсию
Получение немецкой пенсии интересует многих украинцев. Издание ukrainianingermany.de рассматривает основные условия и требования по получению немецкой пенсии для граждан Украины, а также сколько можно получить в пределах немецкой пенсии, как она рассчитывается и какие документы нужны для этого процесса.

Могут ли украинские беженцы получить немецкую пенсию?

Согласно немецкому законодательству, иностранцы имеют право получать пенсию в Германии. Тем не менее, для того чтобы претендовать на немецкие пенсионные выплаты, иностранцы, в том числе украинцы, должны удовлетворять несколько требований:
  1. Легально проживать в Германии (например, иметь статус беженца).
  2. Достичь пенсионного возраста (по немецкому законодательству).
  3. Иметь официальную работу и страховку (быть участником системы обязательного пенсионного страхования, каждый работник в Германии выплачивает пенсионное страхование).
  4. Уплачивать взносы в пенсионный фонд Германии не менее 5 лет (минимальный страховой стаж Mindestversicherungszeit).
Исходя из этих требований, украинские беженцы, выехавшие из Украины в Германию после начала полномасштабной российско-украинской войны 24 февраля 2022 г., не имеют права на получение немецкой пенсии. Поскольку не работали в Германии и не платили взносы в фонд обязательного пенсионного страхования страны.
Граждане Украины могут получить право на немецкую пенсию, если выполнят соответствующие страховые условия и проработают в Германии в течение пяти лет, делая соответствующие пенсионные взносы.
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При этом вопреки фейкам, которые недавно активно распространялись в мессенджерах и интернет-сообществах, для иностранцев применяются те же пенсионные законы о возрасте выхода на пенсию, что и для граждан Германии. А пенсию по возрасту в Германии можно получить только с 63 лет при наличии 35 лет пенсионного стажа и только при наличии отчислений.
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В то время как граждане Германии получают номер пенсионного страхования (Rentenversicherungsnummer или RVNR) сразу же после рождения, иностранцы получают его в момент, когда устраиваются на первую работу или когда Jobcenter регистрирует лицо в системе обязательного медицинского страхования. Этот двенадцатизначный номер действителен в течение жизни и свидетельствует о вашем участии в системе социального страхования. Узнать свой номер можно в фонде пенсионного страхования или в кассе больничного страхования (Krankenkasse).

Пенсионный возраст в Германии

Установленный законом возраст выхода на пенсию в Германии колеблется от 63 до 67 лет, в зависимости от вида пенсии по возрасту. Стандартный пенсионный возраст в Германии составляет 65 лет и 10 месяцев, и в ближайшие несколько лет планируется повышение этого возрастного рубежа ежегодно на два месяца, пока не достигнет 67 лет (в 2031 г.). Все родившиеся в 1964 году или позже смогут выйти на пенсию без уменьшения пенсионной суммы только в 67 лет. Для людей с тяжелой формой инвалидности (1958 года рождения) стандартный пенсионный возраст в 2023 году составляет 64 года и два месяца, а к 2029 году он будет постепенно повышаться до 65 лет.
Общая ситуация с повышением пенсионного возраста в Германии в зависимости от года рождения выглядит так:
  • родившиеся до 1947 г. уходят на пенсию в 65 лет;
  • в 1947 г. — в 65 лет и 1 месяц;
  • в 1948 г. — в 65 лет и 2 месяца;
  • в 1949 г. — в 65 лет и 3 месяца;
  • в 1950 г. — в 65 лет и 4 месяца;
  • в 1951 г. — в 65 лет и 5 месяцев;
  • в 1952 г. — в 65 лет и 6 месяцев
  • в 1953 г. — в 65 лет и 7 месяцев
  • в 1954 г. — в 65 лет и 8 месяцев
  • в 1955 г. — в 65 лет и 9 месяцев
  • в 1956 г. — в 65 лет и 10 месяцев
  • в 1957 г. — в 65 лет и 11 месяцев
  • в 1958 г. — в 66 лет
  • в 1959 г. — в 66 лет и 2 месяца
  • в 1960 г. — в 66 лет и 4 месяца
  • в 1961 г. — в 66 лет и 6 месяцев
  • в 1962 г. — в 66 лет и 8 месяцев
  • в 1963 г. — в 66 лет и 10 месяцев
  • с 1964 года — в 67 лет.

Медицинское страхование 😷

По материалам:
uamedia
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