Германия изменит выплаты украинцам в 2024 году: что нужно знать — Finance.ua

Германия изменит выплаты украинцам в 2024 году: что нужно знать Сегодня 11:00 — Личные финансы

Германия изменит выплаты украинцам в 2024 году: что нужно знать

Украинские беженцы в Германии получают помощь наравне с немцами. Размер выплат в 2024 году увеличится на 12%. Это будет касаться и денег на школьные принадлежности.

Какими будут выплаты с 1 января, рассказывает bundesregierung.de

Как отмечается на правительственном сайте, стандартные ставки пособий значительно возрастут в 2024 году. Федеральный совет утвердил соответствующее постановление Федерального министерства социальных дел.

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«Все, кто зависит от социальной помощи или помощи Bürgergeld (помощь, выплачиваемая украинским беженцам. — Ред.), с января 2024 года будут получать больше денег. Одинокие взрослые будут получать 563 евро в месяц — на 61 евро больше, чем раньше», — говорится на официальном сайте.

С 1 января 2024 года стандартные размеры социальной помощи и помощи гражданам возрастут на 12%. Пособие Bürgergeld (гражданская помощь) выплачивается как основное обеспечение для ищущих работу как немецким гражданам, так и украинцам с временной защитой.

Новые суммы выплат будут следующими:

одинокие люди/родители-одиночки — 563 евро (сейчас 502 евро);

супружеская пара/пара, которая ведет совместное хозяйство — 506 евро (сейчас 451 евро);

взрослые, проживающие на одной жилплощади с теми, кто ищет работу — 451 евро (сейчас 402 евро);

подростки 14−17 лет — 471 евро (420 евро);

дети 6−13 лет — 390 евро (сейчас 348 евро);

дети до 5 лет — 357 евро (сейчас 318 евро).

Суммы на личные школьные принадлежности также увеличатся примерно на 12%. В первой половине учебного года выплаты вырастут со 116 евро до 130 евро, а во второй половине учебного года — с 58 до 65 евро. Школьные принадлежности включают ручки, цветные карандаши, калькуляторы, тетради или материалы для рукоделия.

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