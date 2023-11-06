В Германии предлагают ввести «кризисный взнос» для самых богатых — Finance.ua

В Германии предлагают ввести «кризисный взнос» для самых богатых
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, предлагает ввести в стране временный «кризисный вклад» для самых богатых граждан, а также создать фонд для поощрения инвестиций.
Об этом пишет немецкое издание RND.
Эта инициатива — в списке предложений по экономической политике, подготовленных к конференции партии, которая запланирована на декабрь.
СДПГ предлагает реформировать налоговую систему: сократить налоги для 95% населения, но усилить налоговую нагрузку на самых богатых.
Остальные мероприятия предполагают стимулирование частных инвестиций на €100 млрд ежегодно. Таким образом партия хочет создать миллион рабочих мест к 2030 году, отмечает издание.
Также партия предлагает изменить механизм «долгового тормоза», предполагающий, что долг страны не может превышать 0,35% годового ВВП, но допускает исключения в кризисных ситуациях.
За счет этого СДПГ рассчитывает нарастить вложения в инфраструктуру, защиту климата, цифровизацию и образование.
Как отмечает RND, этот план может быть включен в предвыборную кампанию 2025 года.
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