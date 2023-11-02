В Германии одобрили упрощение трудоустройства беженцев — Finance.ua

В Германии одобрили упрощение трудоустройства беженцев Сегодня 14:01 — Личные финансы

В Германии одобрили упрощение трудоустройства беженцев

Правительство Германии приняло решение об упрощении процедур трудоустройства для лиц, ходатайствующих о предоставлении им убежища или имеющих отсроченную депортацию.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«Лицам, которые в ФРГ ходатайствуют о предоставлении убежища или имеют отсроченную депортацию, упростят процедуры для трудоустройства. Соответствующие изменения в законодательство о пребывании иностранцев в Германии одобрило в среду, 1 ноября, правительство Германии», — говорится в сообщении.

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Предполагается, что лицам, которым отсрочили депортацию из Германии, должно предоставляться разрешение на трудоустройство.

Кроме того, запрет на работу для беженцев, находящихся в пунктах первоначального приема мигрантов, должен быть отменен уже через шесть месяцев. Ранее этот запрет действовал в течение девяти месяцев.

Правительство также предлагает изменить положение о предельной дате для трудовых отношений как предпосылки для получения разрешения на пребывание. До сих пор действует правило, что таким видом «толерованного трудоустройства» могут воспользоваться только те, кто прибыл в Германию до 1 августа 2018 года. В будущем такая опция для долгосрочной перспективы пребывания должна быть доступна всем, кто въехал в Германию до конца 2022 года.

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По данным реестра иностранцев, на конец 2022 года в Германии находились, но должны были ее покинуть, 304 тысячи человек. Из них 248 тысяч получили отсроченную депортацию.

Упрощение процедуры трудоустройства для украинцев

В пакете, упрощающем доступ к рынку труда беженцев, рассматривается и вопрос трудоустройства украинцев.

Правительство Германии предлагает шаги по ускорению интеграции десятков тысяч украинцев на рынке труда, ослабив требования к знанию немецкого языка, и дополнительное обучение.

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По последним данным, из более миллиона украинцев, выехавших в Германию, спасаясь от войны, трудоспособны 52%. Из них трудоустроены 196,7 тысячи, но 42 тысячи из них заняты на работах, не подлежащих уплате взносов на социальное страхование.

Deutsche Welle По материалам:

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