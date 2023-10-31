В Германии вырастет минимальная зарплата: когда именно и что нужно знать украинцам — Finance.ua

В Германии вырастет минимальная зарплата: когда именно и что нужно знать украинцам Сегодня 17:03 — Личные финансы

В Германии вырастет минимальная зарплата: когда именно и что нужно знать украинцам

Минимальная зарплата в Германии будет расти — поэтапное ее повышение запланировано на 2024 и 2025 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкие СМИ.

Специальная комиссия (die Mindestlohn-Kommission) предложила повысить почасовую ставку до 12,41 евро. Изменения, вероятно, будут приняты федеральным правительством в 2024 году. Между тем местные профсоюзы говорят, что повышения недостаточно, чтобы компенсировать реальные потери зарплаты из-за инфляции.

Комиссия рекомендует правительству Германии повысить минимальную заработную плату Германии до 12,41 евро в час: больше примерно на 3,4%, чем сейчас. Повышение коснется почти шести миллионов работников.

Следующий этап увеличения нижней границы зарплаты — до 12,82 евро — намечен на период с 1 января 2025 года.

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Предложение комиссии еще предстоит утвердить в правительстве. Ожидается, что изменения будут приняты в закон без особого сопротивления, поскольку законодатели часто придерживаются рекомендаций комиссии.

Впрочем, внутри самой профильной комиссии, состоящей из представителей работодателей и профсоюзов, наблюдаются разногласия. Мнения членов комиссии очень разделились во время голосования, и на этот раз консенсуса не было, а представители голосовали повторно.

«Мы не могли поддержать повышение заработной платы в пределах цента», — заявил на пресс-конференции член правления Федерации профсоюзов Германии (DGB) Штефан Кёрцелль.

По его словам, чтобы обеспечить базовую компенсацию инфляции, минимальная заработная плата должна была повыситься, по крайней мере, до 13,50 евро в час. Но представители работодателей и глава комиссии отказались поддержать это предложение.

Из-за высокой инфляции в последние месяцы работники Германии понесли наибольшие потери реальной заработной платы с 2008 года. Теперь повышение минимальной заработной платы до 12,41 в 2024 году приведет к повышению зарплат всего на 3 процента по сравнению с годовым уровнем инфляции в размере 6,1%.

Какие зарплаты в Германии сейчас

Украинцам, которые устраиваются на работу в Германии, следует помнить, что в 2023 году минимальная заработная плата в Германии осталась без изменений и составляет 12 евро в час (около 2037 долларов США в месяц).

В целом, сейчас в стране не хватает рабочих рук, но зарплаты выше, чем в Польше или многих других странах Европы. Это одна из причин трудовой миграции поляков и выбора страны убежища украинцев.

В целом уровень зарплат по профессиям следующий:

пекарь и кондитер — 34 647 евро до отчислений (2 887 евро/месяц);

маляр (покраска, лакировка) — 35 603 евро (2 967 евро/месяц);

мясник (переработка мяса) — 34 959 евро (2 913 евро/месяц);

сантехник, специалист по системам отопления и кондиционирования — 43 777 евро (3648 евро/месяц);

механик — 47 104 евро в месяц (около 3 925 евро);

металлообработка (сварщик, фрезеровщик) — 42 533 евро (3 544 евро/месяц).

Средняя зарплата в Германии в 2022 году составляла 4105 евро в месяц. Но сотрудники, занимающиеся физической работой, зарабатывают меньше.

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