Как украинцам найти работу в Германии: сайты вакансий и советы — Finance.ua

Как украинцам найти работу в Германии: сайты вакансий и советы Сегодня 13:57 — Личные финансы

Украинские беженцы в Германии имеют упрощенный доступ к рынку труда. Украинцы имеют право как на полную занятость, так и на подработку.

Что нужно знать о трудоустройстве в этой стране и где искать предложения работы, рассказывает ukrainianingermany.de

Центр занятости обеспечит обучением и консультациями

Украинские беженцы получают выплаты от центра занятости Jobcenter как безработные. В то же время основная функция учреждения — помочь человеку выйти на рынок труда. Там назначают консультанта, который поможет найти работу. В Jobcenter также предоставляют другие виды помощи:

покрывают расходы на курсы немецкого языка;

консультации по возможности карьеры и услуги коучинга;

обучение новой профессии, которое длится 2−3 года;

помощь с созданием резюме и написанием сопроводительных писем;

консультации по началу работы на себя, в редких случаях предоставляют стартовый капитал.

За помощь беженцам отвечают местные центры занятости. В большинстве случаев сотрудники владеют только немецким, изредка — еще и английским. В некоторых центрах занятости есть переводчики для украинцев. Те украинцы, которые не владеют немецким, могут приходить с переводчиком.

Самостоятельно искать вакансии можно на популярных сайтах. Среди самых популярных сайтов по поиску работу такие:

jobcenter-ge.de — сайт центра занятости, где можно заодно получить консультацию по поводу поиска работы;

arbeitsagentur.de — сайт на немецком и английском языках. Помимо поиска вакансий можно записаться на курсы;

jobleads.com — на сайте нужно зарегистрироваться и создать резюме. Здесь публикуются вакансии для высококвалифицированных работников;

europa.jobs — сайт с вакансиями, на которые не требуется опыт и знание языка. Также есть возможность найти работу с жильем.

stellenanzeigen.de — ресурс для квалифицированных работников и людей без опыта.

adeccojobsforukraine.com — сайт, помогающий украинцам найти работу в Германии. При заполнении анкеты нужно добавить резюме на английском языке.

germany4ukraine.de — сайт с советами украинцам, включая работу.

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