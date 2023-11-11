Стоимость жизни в Германии: где дешевле и дороже всего — Finance.ua

Стоимость жизни в Германии: где дешевле и дороже всего Сегодня 14:44 — Личные финансы

Стоимость жизни в Германии: где дешевле и дороже всего

Эксперты провели новое комплексное исследование, чтобы установить, где в Германии стоимость жизни самая высокая и самая низкая и определить стоимость жизни во всех 400 округах и независимых городах страны.

Исследование продолжалось в течение трех лет, пишет Aussiedlerbotе.

Эксперты Института немецкой экономики (IW) совместно с Федеральным исследовательским институтом строительства, городского хозяйства и пространственного развития (BBSR) составил индекс цен, включающий расходы на жилье и проживание, такие как арендная плата, электроэнергия, газ и продукты питания.

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«Жизнь должна оставаться доступной, независимо от места жительства в Германии», — заявил автор исследования IW Кристоф Шредер.

Однако результаты исследования показывают, что жители многих регионов страны вынуждены бороться с растущими издержками.

Интересно, что в целом стоимость жизни на восточных землях Германии, кроме Берлина и его окрестностей, остается значительно дешевле, чем в среднем по стране.

«Несмотря на то, что доходы населения в восточных землях Германии в некоторых случаях ниже, жители этих земель имеют преимущество по стоимости жизни по сравнению со многими крупными городами (в западной Германии. — Ред.)», — говорится в отчете.

Каждому городу и населенному пункту был присвоен рейтинг стоимости жизни, при этом значение 100 соответствует среднему показателю по Германии.

Места с самой низкой стоимостью жизни в Германии

Согласно результатам исследования, идиллический, богатый сельским хозяйством юго-запад Саксонии, под названием Фогтланд (индекс 90), является самым доступным местом для проживания в Германии. Стоимость жилья здесь примерно на 32% ниже, чем в среднем по Германии, в то время как другие расходы ниже на 0,3%. Второе и третье места по дешевизне занимают городок Грайц (90,5) в Тюрингии и волшебный город Гёрлиц (90,6) в Саксонии.

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Самым дешевым районом на западе Германии является округ Пирмазенс (90,7) в земле Рейнланд-Пфальц, расположенный на границе с Францией. Брауншвейг и район Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц в Баварии точно соответствуют среднему уровню страны.

Где жить в Германии дороже всего

Самыми дорогими местами для проживания оказались Мюнхен (125), пригороды вокруг Мюнхена (117), Франкфурта (116) и Штутгарта (115). По данным исследования, больше всего приходится платить в больших пригородах и прилегающих к ним районах, особенно в популярных жилых зонах, например, на окраине Альп или Боденского озера.

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