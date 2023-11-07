Германия вводит более жесткую миграционную политику — Finance.ua

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Германия вводит более жесткую миграционную политику

Мир
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Германия вводит более жесткую миграционную политику
Германия вводит более жесткую миграционную политику
Во вторник, 7 ноября, после многочасовых переговоров с главами 16 земель Германии, канцлер Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество беженцев и прекратить поддержку ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для тех, кто ищет убежища.
Об этом сообщает Reuters.
Правительство Шольца за последние недели согласовало меры, которые облегчат депортацию мигрантов и сделают страну менее привлекательной для них, что резко контрастирует с политикой открытых дверей, которую проводил Берлин во времена бывшего канцлера Ангелы Меркель.
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Целью встречи было заручиться поддержкой таких шагов со стороны государственных лидеров и рассмотреть жалобы местных властей на перегруженность казны и инфраструктуры.
Результатом стало то, что правительство Шольца согласилось выплачивать землям и муниципалитетам по 7 500 евро ($8 033,25) на одного беженца со следующего года, а также совершить авансовый платеж в размере 1,75 миллиарда евро в первой половине 2024 года.
Лидер центральной федеральной земли Гессен оценил общий объем помощи в 3,5 миллиарда евро.
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Власти планируют дополнительно сэкономить около 1 миллиарда евро за счет сокращения льгот для искателей убежища, например, удвоив время, за которое они смогут получать полное социальное пособие.
«Наша общая цель — остановить нелегальную миграцию», — заявил Шольц, назвав соглашение «историческим моментом».
Федеральное правительство также согласилось рассмотреть возможность предоставления убежища за пределами Европейского Союза, хотя Шольц выразил скептицизм относительно того, является ли это конституционно возможным и согласятся ли на это страны.
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Беспокойство по поводу миграции возросло с увеличением количества просьб о предоставлении убежища, чему способствовал миллион украинских беженцев, прибывших в страну после начала полномасштабного вторжения россии.
Около 230 000 человек попросили убежища в Германии за первые девять месяцев этого года, что больше, чем за весь 2022 год.
Ультраправая «Альтернатива для Германии», которая сейчас занимает второе место в общенациональных опросах, опережая все три партии левоцентристской коалиции Шольца, стала первой партией, обратившей внимание на беспокойство по поводу миграции.

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По материалам:
Espreso.tv
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