FlixBus запускает новый маршрут в Германию — Finance.ua

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FlixBus запускает новый маршрут в Германию

Личные финансы
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FlixBus запускает новый маршрут в Германию
FlixBus запускает новый маршрут в Германию
Появился еще один вариант, как добраться из Украины в Германию. Международный автобусный перевозчик FlixBus запускает еще одну линию в эту страну. В этот раз можно будет доехать до Лейпцига, сообщает yavp.pl.
В Германию за последнее время переехало больше украинцев из всех государств Европы, поэтому спрос на путешествия между двумя странами огромен. Это учли во FlixBus и открывают еще одну линию — из Киева в Лейпциг. Первый рейс стартует 2 ноября.
Новая линия FlixBus № 3208 будет курсировать по следующему графику:
  • Автобус будет отходить из Киева в 7:15 и проезжать Житомир, Ровно и Львов. Остановка в Кракове ориентировочно планируется в 23:10. Далее автобус следует в Дрезден, и в 9:30 на следующее утро доберется до Лейпцига.
  • В обратном направлении отправление из Лейпцига в 19:50, остановка в Кракове в 4:50 и конечный пункт назначения в Киеве примерно в 21:25 на следующий день.
Время прибытия может значительно отличаться от заявленного, ведь время прохождения украино-польской границы от перевозчика не зависит.
Билет на автобус из Киева в Лейпциг стоит 2499 гривен в один конец.

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По материалам:
Телеканал 24
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