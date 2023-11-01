FlixBus запускает новый маршрут в Германию — Finance.ua

FlixBus запускает новый маршрут в Германию Сегодня 20:20 — Личные финансы

FlixBus запускает новый маршрут в Германию

Появился еще один вариант, как добраться из Украины в Германию. Международный автобусный перевозчик FlixBus запускает еще одну линию в эту страну. В этот раз можно будет доехать до Лейпцига, сообщает yavp.pl.

В Германию за последнее время переехало больше украинцев из всех государств Европы, поэтому спрос на путешествия между двумя странами огромен. Это учли во FlixBus и открывают еще одну линию — из Киева в Лейпциг. Первый рейс стартует 2 ноября.

Новая линия FlixBus № 3208 будет курсировать по следующему графику:

Автобус будет отходить из Киева в 7:15 и проезжать Житомир, Ровно и Львов. Остановка в Кракове ориентировочно планируется в 23:10. Далее автобус следует в Дрезден, и в 9:30 на следующее утро доберется до Лейпцига.

В обратном направлении отправление из Лейпцига в 19:50, остановка в Кракове в 4:50 и конечный пункт назначения в Киеве примерно в 21:25 на следующий день.

Время прибытия может значительно отличаться от заявленного, ведь время прохождения украино-польской границы от перевозчика не зависит.

Билет на автобус из Киева в Лейпциг стоит 2499 гривен в один конец.

Телеканал 24 По материалам:

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