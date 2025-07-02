В «Дія» появится отдельный раздел для ветеранов — Finance.ua

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В «Дія» появится отдельный раздел для ветеранов

Личные финансы
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В «Дія» появится отдельный раздел для ветеранов
В «Дія» появится отдельный раздел для ветеранов
В приложении «Дія» для ветеранов войны и семей погибших военных создадут отдельный раздел услуг. Одним из главных новшеств станет создание раздела «Ветеран Pro».
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 2 июля, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Отмечается, что правительство утвердило новый порядок, позволяющий использовать функционал портала «Дія» для цифровизации услуг для ветеранов, пострадавших участников Революции Достоинства и семей погибших Защитников и Защитниц Украины.
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Для доступа к функциям «Ветеран Pro» потребуется электронное удостоверение ветерана в приложении «Дія».
В новом разделе ветераны и члены их семей смогут:
  • подавать заявления и запросы на получение государственных услуг;
  • оформлять справки, выписки и другие документы онлайн;
  • проходить опрос;
  • использовать другие цифровые сервисы.
Также ветераны войны и демобилизованные смогут пересмотреть информацию о деятельности специалистов по сопровождению и подать заявление на сопровождение.
По материалам:
Finance.ua
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