В «Дія» появится отдельный раздел для ветеранов — Finance.ua

В «Дія» появится отдельный раздел для ветеранов Сегодня 19:30 — Личные финансы

В «Дія» появится отдельный раздел для ветеранов

В приложении «Дія» для ветеранов войны и семей погибших военных создадут отдельный раздел услуг. Одним из главных новшеств станет создание раздела «Ветеран Pro».

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 2 июля, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что правительство утвердило новый порядок, позволяющий использовать функционал портала «Дія» для цифровизации услуг для ветеранов, пострадавших участников Революции Достоинства и семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Для доступа к функциям «Ветеран Pro» потребуется электронное удостоверение ветерана в приложении «Дія».

В новом разделе ветераны и члены их семей смогут:

подавать заявления и запросы на получение государственных услуг;

оформлять справки, выписки и другие документы онлайн;

проходить опрос;

использовать другие цифровые сервисы.

Также ветераны войны и демобилизованные смогут пересмотреть информацию о деятельности специалистов по сопровождению и подать заявление на сопровождение.

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