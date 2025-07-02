Какую работу чаще всего ищут ветераны после окончания службы — исследование Work.ua — Finance.ua
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Какую работу чаще всего ищут ветераны после окончания службы — исследование Work.ua

Личные финансы
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Какую работу чаще всего ищут ветераны после окончания службы — исследование Work.ua
Какую работу чаще всего ищут ветераны после окончания службы — исследование Work.ua
Work.ua провел опрос среди ветеранов, какую работу они ищут после увольнения со службы.
Результаты опроса показали, что большинство респондентов имеют боевой опыт в сухопутных (68%) или десантно-штурмовых войсках (10%). 69% активно ищут работу, еще 26% хотят сменить нынешнюю. Для 19% это первый выход на гражданский рынок труда.
Выбор работы. Более половины ветеранов (55%) признались, что не знают, какая работа им подойдет. 23% не понимают, с чего начать. 74% опрошенных считают военную службу полностью или частично частью своей профессиональной истории.
29% ветеранов не могут вернуться к предыдущей работе. Мешают ранения, потеря квалификации, изменения в жизни.
Еще 19% никогда не работали в гражданском секторе.
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Многие ветераны выбирают сферу охраны и безопасности, видя в этом прямое продолжение военного опыта. Более 30% респондентов отметили, что планируют работать или уже работают в сфере охраны и безопасности или в частных охранных фирмах.
Отклики на резюме. 38% опрошенных не получили ответ на свои отклики. Еще 42% получили формальные уведомления без конкретики.
Возраст. Хотя требования относительно возраста кандидатов прямо не указываются в вакансиях, 11% респондентов отметили, что именно возраст помешал при поиске работы. Это особенно заметно среди тех, кому за 50, ветеранов с большим жизненным опытом, но часто без формализованной квалификации или актуальных технических навыков.
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«По окончании службы многие военные сталкиваются не только с новым рынком труда, но и с более глубоким кризисом идентичности. Особенно сложно, когда предыдущая работа недоступна из-за ранения, изменения обстоятельств или релокации. Из-за этого ветераны откладывают поиск или соглашаются на первое, что случается. И не потому, что это осознанный выбор, а потому, что это хоть какой-то шанс. Случайная вакансия — не всегда путь к достойному возвращению. Поэтому важно, чтобы ветераны видели перед собой возможности, учились говорить о своем опыте на гражданском языке, не оставались в одиночестве, а обращались к консультантам», — отмечает автор исследования.

Справка Finance.ua:

  • более половины украинских ветеранов и ветеранок сталкиваются с трудностями во время трудоустройства по возвращении в гражданскую жизнь. 57% отметили, что имели сложности с поиском работы после увольнения с военной службы;
  • По данным OLX Работа, в Украине растет спрос на работников, имеющих статус участника боевых действий. По сравнению с прошлым годом работодатели все чаще указывают в вакансиях, что готовы взять на работу ветеранов. Больше всего вакансий для УБД предлагают в отраслях логистики, производства, безопасности и торговли.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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