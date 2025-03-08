Ветераны с инвалидностью могут бесплатно научиться вождению в рамках проекта «Драйверы» — Finance.ua

Ветераны с инвалидностью могут бесплатно научиться вождению в рамках проекта «Драйверы»
В рамках проекта «Драйверы» ветераны и ветеранки с травмами опорно-двигательного аппарата или ампутацией конечностей могут бесплатно овладеть навыками вождения, в том числе вождения авто на ручном управлении.
Об этом сообщила директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Виктория Ицкович.
Как будет проходить обучение
Первые 40 часов проекта участники онлайн изучают теоретическую часть вождения.
После этого в течение 21 дня проходят практические занятия на базе автошколы для людей с инвалидностью Национальной академии внутренних дел в селе Вита-Почтовая Киевской области.
Инфраструктура и процесс обучения адаптированы к нуждам людей с инвалидностью.
Как подать заявку
Подать заявление на участие в этом проекте от ОО «Центр занятости Свободных людей» теперь можно онлайн.
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Для регистрации на участие в проекте требуется:
- авторизоваться на Портале услуг;
- заполнить онлайн-форму и скачать необходимые документы;
- подписать заявление электронной подписью.
Ответ отправят в личный кабинет пользователя и на электронную почту.
Напомним, первые работодатели обратились в Государственную службу занятости в рамках экспериментального правительственного проекта по обучению женщин профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины.
В целом программа позволяет украинкам овладеть 31 профессией за государственный счет.
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