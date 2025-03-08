Ветераны с инвалидностью могут бесплатно научиться вождению в рамках проекта «Драйверы» — Finance.ua

Ветераны с инвалидностью могут бесплатно научиться вождению в рамках проекта «Драйверы» Сегодня 20:22 — Личные финансы

Ветераны с инвалидностью могут бесплатно научиться вождению в рамках проекта «Драйверы»

В рамках проекта «Драйверы» ветераны и ветеранки с травмами опорно-двигательного аппарата или ампутацией конечностей могут бесплатно овладеть навыками вождения, в том числе вождения авто на ручном управлении.

Об этом сообщила директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Виктория Ицкович.

Как будет проходить обучение

Первые 40 часов проекта участники онлайн изучают теоретическую часть вождения.

После этого в течение 21 дня проходят практические занятия на базе автошколы для людей с инвалидностью Национальной академии внутренних дел в селе Вита-Почтовая Киевской области.

Инфраструктура и процесс обучения адаптированы к нуждам людей с инвалидностью.

Как подать заявку

Подать заявление на участие в этом проекте от ОО «Центр занятости Свободных людей» теперь можно онлайн.

Для регистрации на участие в проекте требуется:

авторизоваться на Портале услуг; заполнить онлайн-форму и скачать необходимые документы; подписать заявление электронной подписью.

Ответ отправят в личный кабинет пользователя и на электронную почту.

Напомним, первые работодатели обратились в Государственную службу занятости в рамках экспериментального правительственного проекта по обучению женщин профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины.

В целом программа позволяет украинкам овладеть 31 профессией за государственный счет.

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