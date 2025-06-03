Ветераны и их семьи могут бесплатно овладеть одной из 20 профессий — Finance.ua
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Ветераны и их семьи могут бесплатно овладеть одной из 20 профессий

Личные финансы
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Ветераны и их семьи могут бесплатно овладеть одной из 20 профессий
Ветераны и их семьи могут бесплатно овладеть одной из 20 профессий
Во Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях ветераны и их родственники могут пройти бесплатное обучение и получить одну из 20 новых профессий. Это поможет найти работу или сменить специальность.
Инициативу реализует Международная организация по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Евросоюза, сообщает Правительственный портал.
Таким образом власти хотят поддержать ветеранов и членов их семей, чтобы они могли приобрести новые профессиональные навыки и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Кто может принять участие в проекте:

  • ветераны российско-украинской войны, в том числе со статусом «человек с инвалидностью», уволенные с военной службы;
  • супруги ветеранов/мужья ветеранок, уволенных с военной службы, и жены/мужья погибших (умерших) защитников и защитниц;
  • совершеннолетние дети ветеранов, уволенных с военной службы, и погибших (умерших) защитников;
  • родители ветеранов, уволенных с военной службы, и погибших (умерших) защитников.
Участники проекта могут пройти обучение по следующим направлениям:
  • водитель грузовика;
  • водитель автобуса;
  • электромонтер;
  • слесарь;
  • бухгалтер;
  • тестировщик QA;
  • строитель (каменщик, штукатур);
  • программист Python;
  • разработчик веб-страниц (XML, HTML; CSS);
  • дизайнер UI/UX;

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  • программист Java;
  • повар;
  • кондитер;
  • пекарь;
  • швец/швея;
  • массажист;
  • парикмахер;
  • мастер ногтевого сервиса;
  • флорист.
Подать заявку на участие в проекте можно до 16 июня 2025 года (включительно) по ссылке: http://tiny.cc/ofih001
Кроме курсов профессиональной подготовки или переподготовки, участники проекта смогут овладеть техникой поддержания психологической устойчивости и взаимодействия в рабочей среде (уверенность в себе, преодоление стресса, управление временем, решение проблем, работа в команде и лидерство и т. д.).
Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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