Какие штрафы за сжигание травы этой осенью: не только деньги, но и лишение свободы

Осенью начинается сезон сжигания сухой травы и листьев. Это не только наносит вред природе, но и запрещено законом. Прежде всего, сжигание сухостоя имеет деструктивные последствия для окружающей среды.

Об этом предупреждает Правительственный портал.

Когда сжигается сухостой, происходит:

— загрязнение воздуха;

— уничтожение микрофлоры почвы и биоразнообразия;

— потеря плодородия почвенного покрова;

— растет риск пожаров.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах (ст. 77 КУоАП):

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах

на граждан: от 90 до 270 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (далее — НМДГ) (1530 — 4590 грн);

на должностных лиц: от 270 до 900 НМДГ (4590 — 15 300 грн).

Штраф за уничтожение или повреждение леса вследствие неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, что привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади:

на граждан: от 270 до 900 НМДГ (4590 — 15 300 грн);

на должностных лиц: от 630 до 1800 НМДГ (10 710 — 30 600 грн).

Самовольное выжигание растительности или ее остатков (ст. 77−1 КУоАП):

Штраф за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды составляет:

на граждан: 180 — 360 (3060 — 6120 грн);

на должностных лиц: 900 — 1260 НМДГ (15 300 — 21 420 грн).

Штраф за вышеуказанные действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, составляет:

на граждан: 360−720 НМДГ (6120 — 12 240 грн);

на должностных лиц: 1260 — 1800 НМДГ (21 420 — 30 600 грн).

Также сжигать опавшие листья запрещено законом из-за риска масштабного возгорания, что может создать угрозу жизни и здоровью людей, загрязнение атмосферного воздуха и снижение плодородия почв. Кроме административной, украинским законодательством предусмотрена и уголовная ответственность за выжигание растительного мира.

Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или другим общеопасным способом в Украине караются:

штрафом от 5400 до 9000 НМДГ (91 800 до 153 000 грн);

или ограничением свободы сроком от 2 до 5 лет;

или лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.

Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия наказываются: