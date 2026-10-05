Подача заявления о предоставлении отсрочки от призыва по почте (решение суда)

Подача заявления о предоставлении отсрочки от призыва через почту или электронные каналы из-за границы превратилась в один из острейших юридических конфликтов между военнообязанными и ТЦК.

Ссылаясь на Постановление КМУ № 560, территориальные центры требуют личного присутствия, а за неявку по повесткам в Украине вносят данные о нарушениях в реестр «Оберег».

Мужчины, постоянно проживающие в других странах и имеющие официальные основания для отсрочки от призыва во время мобилизации, сталкиваются с сопротивлением ТЦК.

С одной стороны, профильное Постановление Кабмина № 560 содержит требование о том, что для получения отсрочки военнообязанный должен «лично прибыть» в ТЦК и СП и подать заявление по установленной форме. С другой стороны, возвращение в Украину для многих означает риск мгновенного вручения боевой повестки или невозможность дальнейшего выезда в семью и места постоянного проживания за границей.

Пытаясь реализовать свое право на отсрочку дистанционно, граждане посылают заявления по почте, но в ответ получают отказы с требованием личной явки.

Постановление Второго апелляционного административного суда по делу № 520/26332/25, рассмотренное по апелляционной жалобе на решение Харьковского окружного административного суда, дает правовую оценку этому конфликту.

Заявление об отсрочке из-за границы, повестка Укрпочтой и статус в «Резерв+»

Читайте также В Резерв+ временно нельзя будет оформить часть отсрочок

Истец по делу состоит на воинском учете как военнообязанный. Мужчина долгое время постоянно проживает за пределами Украины.

Ссылаясь на отсрочку, предусмотренную пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (отсрочка для соискателей образования), он направил в ТЦК и СП соответствующее письменное заявление с подтверждающими документами.

Однако ТЦК письмом сообщил истцу, что комиссия не будет рассматривать его заявление по существу, поскольку для получения отсрочки ему необходимо лично прибыть в районный ТЦК и подать заявление по форме согласно Приложению 4 к Постановлению КМУ № 560.

Читайте также В Резерв+ добавили вход через Дію

Параллельно ТЦК с помощью Единого государственного реестра «Оберег» сформировал и направил мужчине рекомендованное письмо с повесткой по его старому задекларированному адресу в Украине, установив дату явки на май 2025 года.

Поскольку мужчина находился за границей и физически не получал письмо, в ТЦК не явился. В результате ТЦК внес в реестр «Оберег» сведения о нарушении им правил воинского учета, после чего в мобильном приложении Резерв+ появилось примечание «находится в розыске ТЦК», а в органы Нацполиции было направлено обращение о его задержании и доставке.

Через месяц после определенной в повестке даты явки — истец через резерв+ уточнил свои сведения о фактическом месте жительства за рубежом. Считая действия ТЦК по поводу требования личного присутствия и объявления его в розыск противоправными, мужчина обратился с административным иском в суд.

Решение суда первой инстанции

Суд признал противоправным бездействие Комиссии ТЦК по нерассмотрению заявления и обязал Комиссию рассмотреть это заявление по существу на основании п. 3 ч. 1 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и принять решение.

Что касается отмены розыска и сведений о нарушении учета отказано.

Суд отказал в удовлетворении требований признания противоправными действий ТЦК по внесению данных о нарушении правил учета в «Оберег» и обязательства их исключить.