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Выплаты в Норвегии: хватает ли денег беженцам из Украины

Личные финансы
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Выплаты в Норвегии: хватает ли денег беженцам из Украины
Выплаты в Норвегии: хватает ли денег беженцам из Украины
Украинка, которая более 3 лет проживает в Норвегии, рассказала, какую финансовую помощь предоставляет эта страна украинским беженцам в 2026 году.
Блогер поделилась своим опытом в TikTok, пишет УНИАН.
По ее словам, размер пособия в месяц взрослому человеку составляет 760 евро.
«Какие выплаты предоставляет Норвегия в 2026 году на одного взрослого человека? Это 760 евро с учетом того, что за жилье и электроэнергию вы самостоятельно платить не будете, это за вас будет делать коммуна», — пояснила девушка.

Знание языка

В то же время, если человек посещает языковые курсы, размер пособия больше, но в таком случае платить за жилье следует за свой счет:
«Когда вы будете посещать курсы норвежского языка, вы будете получать где-то 1800 евро, но тогда за жилье будете платить самостоятельно».
Блогер отметила, что в случае, если этих денег человеку не хватает, он может обратиться в специальные организации за помощью.

Хватает ли денег

Однако, украинка заверила, что этих средств должно хватить на все нужды: «Хватит ли вообще этих денег для покрытия своей базовой жизни в Норвегии? Да, их хватает, и хватает с головой, чтобы купить продукты, которые вам хочется, купить себе одежду, заплатить за транспорт и несколько раз в месяц выйти куда-то развлечь себя, своего ребенка, пополнить мобильный счет, заплатить за Интернет. То есть вам этой суммы будет хватать».
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Если же человек хочет сделать дорогостоящую покупку, тогда ему придется экономить или найти дополнительный заработок.
«Но если ваша цель просто приехать из Украины, просто пересидеть войну в Норвегии и вы не хотите легализоваться в этой стране, не хотите здесь работать или не можете по каким-то причинам, этих выплат для того, чтобы закрывать свою базу в Норвегии, вам хватит с головой», — добавила она.
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Ранее писали, что Норвегия выделяет более 260 млн евро на ракеты ПВО для Украины. Также Норвегия выделила 1 млрд. крон для Ukraine Facility.
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Напомним, более 4,3 млн украинцев пользуются временной защитой в ЕС. Совет Европейского союза продлил защиту до 4 марта 2028 года. Однако, почти каждая страна изменила условия поддержки, и «автоматическая стабильность» подходит к концу.
Finance.ua собрал все, что известно об изменениях.
Этот материал создан в рамках проекта «Финансовая опора» при поддержке Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отображает официальной позиции ИМИ и Королевства Нидерланды. Читайте в нашей статье — Актуальные программы, действующие в странах Европы
По материалам:
Finance.ua
Мигранты
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