Как украинцам бесплатно зарегистрировать авто в Швейцарии — Finance.ua

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Как украинцам бесплатно зарегистрировать авто в Швейцарии

Личные финансы
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Как украинцам бесплатно зарегистрировать авто в Швейцарии
Как украинцам бесплатно зарегистрировать авто в Швейцарии
Беженцы из Украины смогут бесплатно регистрировать автомобили в Швейцарии.
Об этом пишет uainfo.eu.
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Чтобы зарегистрировать автомобиль на украинских номерах в Швейцарии, необходимо обратиться в один из Федеральных центров предоставления убежища (BAZ) и подать соответствующую заявку и пакет документов.
После этого BAZ передаст предоставленные документы Федеральному управлению дорожного транспорта (FEDT), который будет заниматься рассмотрением заявления. После принятия соответствующего решения украинец сможет забрать новые номерные знаки на автомобиль.

Кто и как может бесплатно зарегистрировать авто

Отмечено, что такое право будут иметь только украинцы, получившие временную защиту в Швейцарии.
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При обращении в BAZ к заявлению прилагаются следующие документы:
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий въезд в Швейцарию;
  • документ, подтверждающий право собственности на автомобиль.
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Справка Finance.ua:

  • во время действия военного положения разрешается пользоваться просроченным водительским удостоверением. С таким документом можно управлять транспортным средством на территории Украины. А также за рубежом тем украинцам, которые получили временную защиту;
  • с 6 февраля стала доступна международная доставка водительских удостоверений в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии. В целом украинцы могут воспользоваться этой услугой уже в 22 странах Европы.
По материалам:
visitukraine.today
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