Нацбанк Швейцарії торік отримав 3,6 мільярда доларів збитків — Finance.ua
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Нацбанк Швейцарії торік отримав 3,6 мільярда доларів збитків

Фондовий ринок
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Національний банк Швейцарії прозвітував про річний збиток у 3,2 мільярда швейцарських франків (3,62 мільярда доларів) за 2023 рік, оскільки перехід на позитивні процентні ставки коштував йому дорого.
Про це повідомляє Reuters.
Прибуток від оцінки золотих активів SNB і відсотків, сплачених за екстреними позиками, наданими під час екстреного порятунку Credit Suisse, не змогли компенсувати витрати центрального банку на проведення більш жорсткої монетарної політики для боротьби з інфляцією.
Протягом 2023 року банк SNB зазнав збитків у розмірі 8,5 мільярдів франків за своїми позиціями у швейцарських франках, головним чином через відсотки, сплачені за депозитами.
Прибуток від іноземних облігацій та акцій ШНБ на суму майже 700 млрд франків також значно скоротився через підвищення курсу швейцарського франка протягом року.
Результат за 2023 рік, який підтвердив попередній прогноз SNB у січні, став кращим від рекордних 132,5 мільярдів франків збитків, опублікованих центральним банком у 2022 році.
Але цього було недостатньо, щоб дозволити виплату дивідендів акціонерам або швейцарським центральним чи регіональним урядам другий рік поспіль.
Тим не менш, втрата навряд чи вплине на монетарну політику, оскільки голова правління Томас Джордан, який оголосив про свій відхід у п’ятницю, має оголосити останнє рішення щодо процентної ставки 21 березня.
Протягом 2023 року SNB отримав прибуток у розмірі 4 мільярдів франків від своїх позицій в іноземній валюті та приріст оцінки 1,7 мільярда франків від 1040 тонн золота, які він зберігає. А також отримав прибуток у розмірі 1,4 мільярда франків від екстрених позик, наданих для полегшення поглинання Credit Suisse.
За матеріалами:
Економічна Правда
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