Скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому: опитування — Finance.ua
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Скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому: опитування

Світ
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Скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому: опитування
Скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому: опитування
Швейцарія надає прихисток понад 66 тисячам українців. Частина з них планують залишитися у країні, але багато ще не визначились щодо майбутнього.
Скільки українських біженців хочуть повернутися до України зі Швейцарії, розповідає swissinfo.ch.
Згідно з опитуванням, яке провели Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції (SEM) і дослідницької компанії Ipsos, близько третини українських біженців сподіваються колись повернутися до своєї країни походження.
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Більша частка (40%) не визначилися щодо повернення в Україну чи подальшого проживання у Швейцарії.
Ще третина втікачів від війни відповіли, що не хочуть повертатися додому. Вони назвали такі основні перешкоди для цього:
  • проблеми безпеки;
  • російська окупація регіону, в якому вони проживали;
  • відсутність доступу до медичної допомоги;
  • відсутність роботи та можливостей для існування.
21% опитаних українських біженців на момент опитування мали роботу. Але для половини з них нинішня робота була нижчого рівня, ніж попередня робота в Україні. Близько третини опитаних були безробітними, а чверть проходили професійне навчання.
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Найбільшою перешкодою для працевлаштування українців у Швейцарії є мовний бар'єр. Через незнання мови неможливо знайти роботу відповідно до кваліфікації.
Загалом 69% українських біженців у Швейцарії мають вищу освіту. Переважна більшість — 79% - жінки та діти. Більшість опитаних із них прибули до Швейцарії незабаром у лютому-квітні 2022 року. Опитування проводилося у квітні 2023 року.
За останніми даними Держсекретаріату з питань міграції (SEM), у Швейцарії досі перебувають близько 66 100 людей з України зі статусом захисту «S». Із країни виїхали понад 20 тисяч українських біженців.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
РБК-Україна
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