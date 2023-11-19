Швейцарія має намір стимулювати українських біженців до працевлаштування — Finance.ua
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Швейцарія має намір стимулювати українських біженців до працевлаштування

Особисті фінанси
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Швейцарія має намір стимулювати українських біженців до працевлаштування
Швейцарія має намір стимулювати українських біженців до працевлаштування
Швейцарія хоче, аби українські біженці більш активно шукали роботу, а тому планується скасувати для них обов’язковий дозвіл на працю, який видає місцева влада.
Про це пише swissinfo.ch.
Зазначається, що станом на листопад 2023 року у Швейцарії працює лише кожен п’ятий біженець. Натомість Федеральна рада має намір протягом наступного року подвоїти частку українських біженців, які мають постійну роботу, тобто довести її з 20% до 40%.
За задумом влади, працевлаштовані українські біженці мають знизити навантаження на систему соціального забезпечення.
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Одна із перешкод до виходу на ринок праці більшої кількості біженців полягає в тому, що кожен має отримувати дозвіл на роботу, пояснює видання. Кантональна влада перевіряє, як у трудовому договорі вказана зарплата, чи не занижена вона. У більшості випадків місцева влада схвалює трудові угоди — наприклад, у Цюриху дозвіл отримують 90% договорів. Тому частина політиків переконані, що процедуру отримання дозволу на роботу для українців з дозволом на проживання категорії S слід скасувати.
«Українці від цього лише виграють, бо саме необхідність ходити інстанціями відштовхує багатьох від активного пошуку роботи. Крім того, у такій ситуації роботодавці стануть загалом привабливішими для біженців, та й у влади буде менше роботи», — пояснила депутатка федерального парламенту Коріна Гредіг.
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За задумом політиків, українці в разі ухвалення нових змін повинні будуть лише повідомляти владі про факт працевлаштування.
Зазначається, що остаточне рішення національна рада (велика палата парламенту Швейцарії) може ухвалити за кілька тижнів.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Espreso.tv
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