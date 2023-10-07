Швейцарія вивчає умови припинення тимчасового захисту для українців — Finance.ua

Швейцарія вивчає умови припинення тимчасового захисту для українців Сьогодні 21:37 — Особисті фінанси

Уряд країни вивчає умови для припинення тимчасового захисту для українців. Доручення розробити план дій отримали кантони та Державний секретаріат з міграції (SEM).

Який план розробляє Швейцарія

У країні отримали прихисток понад 65 тисяч біженців з України. Всі вони мають доступ до ринку праці та освіти. Крім того, українці можуть виїжджати за кордон та повертатися до Швейцарії.

Раніше у державі діяв особливий міграційний режим, який дозволяв приймати біженців без проходження стандартної процедури надання притулку. Спершу він був орієнтований на швидке повернення українців додому. Але безпекова ситуація в Україні залишається невтішною, і таке повернення наразі неможливе.

Тому швейцарські чиновники мають розробити план, який допоможе скоординувати зусилля державних органів. Вони отримали завдання розробити правові та організаційні процедури для можливого скасування статусу S для українців у Швейцарії.

Цей план дій має давати чіткі рекомендації щодо термінів виїзду з країни, можливих варіантів залишитися та схему фінансової підтримки біженців під час повернення до України.

Щойно ситуація в Україні стане безпечнішою і з’явиться можливість скасувати статус S, рекомендації з цієї концепції переглянуть та адаптують до поточних обставин. І тільки після цього Федеральна рада у тісній координації із країнами Європи остаточно ухвалить рішення про скасування тимчасового захисту.

Зараз спеціальний статус S у Швейцарії діє принаймні до березня 2024 року. Але найближчими тижнями він може бути продовжений.

Деякі країни Європи розробляють сценарії, як мотивувати біженців повертатися в Україну. Уряди держав вносять різні пропозиції, щоб допомогти українцям: від продовження соцвиплат на перший час після виїзду і до грошей на дорогу додому.

У тій же Швейцарії українці, які вирішують покинути країну, можуть отримати кошти на дорогу додому. Виплати покривають вартість проїзду, ночівлі, їжі та дрібних витрат у дорозі. Остаточну суму допомоги визначають у Міграційній службі індивідуально. Але зазвичай на дорослого виплачують приблизно 500 швейцарських франків.

У Чехії, наприклад, запропонували внести відповідну поправку до закону Lex Ukrajina. Хочуть на законодавчому рівні створити спеціальну програму, яка гарантуватиме фінансову допомогу біженцям при добровільному поверненні до України. Вона має покривати всі витрати на дорогу та необхідні консультації.

Ірландія переживає житлову кризу через наплив українців. Країна зацікавлена в тому, щоб мотивувати біженців покинути острів, принаймні після завершення війни. Таким українцям Ірландія запропонує разове заохочення — виплату при поверненні - та додаткову фінансову підтримку після виїзду.

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