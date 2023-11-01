Швейцарія продовжує статус захисту для українців до березня 2025 року — Finance.ua

Швейцарія продовжує статус захисту для українців до березня 2025 року Сьогодні 16:28

Швейцарія продовжує статус захисту для українців до березня 2025 року

Уряд Швейцарії вирішив не скасовувати статус тимчасового захисту («Status S») для українців, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення росії, до 4 березня 2025 року.

Про це свідчить заява Федеральної ради Швейцарії.

«Очікується, що ситуація в Україні не зміниться в осяжному майбутньому. Тому на засіданні 1 листопада Федеральна рада вирішила не скасовувати статус захисту S для українських біженців до 4 березня 2025 року», — йдеться в заяві.

Як зазначається, це рішення вносить ясність не лише для українських біженців, а й для кантонів, громад та роботодавців.

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«З огляду на членство Швейцарії в Шенгенській зоні Федеральна рада вважає життєво важливою тісну координацію з ЄС, який 19 жовтня вирішив продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2025 року», — йдеться у повідомленні.

Федеральна рада Швейцарії вирішила надати українським біженцям статус захисту S з 12 березня 2022 року. Він надається, доки людям загрожує серйозна загальна небезпека. Станом на кінець жовтня 2023 року близько 66 тисяч українців мають статус захисту S у Швейцарії.

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Термін дії статусу захисту S, який дозволяє людям виїжджати за кордон і працювати у Швейцарії, як правило, обмежений одним роком, але може бути продовжений рішенням Федеральної ради. Умовою для скасування є тривала стабільність на батьківщині біженців, щоб населення не наражалося на серйозну небезпеку.

Швейцарський уряд також активізує зусилля щодо інтеграції якомога більшої кількості українських біженців у ринок праці. Федеральна рада має на меті підвищити рівень зайнятості з нинішніх майже 20% до 40% до кінця 2024 року.

Довідка Finance.ua:

29 вересня влада Швейцарії схвалила пакет у 100 мільйонів швейцарських франків (близько 109 млн доларів США) на розмінування цивільних і сільськогосподарських територій в Україні та допомогу у відновленні країни;

допомога розрахована на період з 2024 по 2027 роки.

Укрінформ За матеріалами:

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