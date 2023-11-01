Швейцарія продовжує статус захисту для українців до березня 2025 року — Finance.ua
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Швейцарія продовжує статус захисту для українців до березня 2025 року

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Швейцарія продовжує статус захисту для українців до березня 2025 року
Швейцарія продовжує статус захисту для українців до березня 2025 року
Уряд Швейцарії вирішив не скасовувати статус тимчасового захисту («Status S») для українців, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення росії, до 4 березня 2025 року.
Про це свідчить заява Федеральної ради Швейцарії.
«Очікується, що ситуація в Україні не зміниться в осяжному майбутньому. Тому на засіданні 1 листопада Федеральна рада вирішила не скасовувати статус захисту S для українських біженців до 4 березня 2025 року», — йдеться в заяві.
Як зазначається, це рішення вносить ясність не лише для українських біженців, а й для кантонів, громад та роботодавців.
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«З огляду на членство Швейцарії в Шенгенській зоні Федеральна рада вважає життєво важливою тісну координацію з ЄС, який 19 жовтня вирішив продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2025 року», — йдеться у повідомленні.
Федеральна рада Швейцарії вирішила надати українським біженцям статус захисту S з 12 березня 2022 року. Він надається, доки людям загрожує серйозна загальна небезпека. Станом на кінець жовтня 2023 року близько 66 тисяч українців мають статус захисту S у Швейцарії.
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Термін дії статусу захисту S, який дозволяє людям виїжджати за кордон і працювати у Швейцарії, як правило, обмежений одним роком, але може бути продовжений рішенням Федеральної ради. Умовою для скасування є тривала стабільність на батьківщині біженців, щоб населення не наражалося на серйозну небезпеку.
Швейцарський уряд також активізує зусилля щодо інтеграції якомога більшої кількості українських біженців у ринок праці. Федеральна рада має на меті підвищити рівень зайнятості з нинішніх майже 20% до 40% до кінця 2024 року.

Довідка Finance.ua:

  • 29 вересня влада Швейцарії схвалила пакет у 100 мільйонів швейцарських франків (близько 109 млн доларів США) на розмінування цивільних і сільськогосподарських територій в Україні та допомогу у відновленні країни;
  • допомога розрахована на період з 2024 по 2027 роки.

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За матеріалами:
Укрінформ
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