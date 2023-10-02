Швейцарія ввела санкції проти постачальників іранських дронів до росії — Finance.ua
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Швейцарія ввела санкції проти постачальників іранських дронів до росії

Фондовий ринок
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Швейцарія ввела санкції проти постачальників іранських дронів до росії
Швейцарія ввела санкції проти постачальників іранських дронів до росії
Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу і ввела власні обмеження щодо компаній, які постачають росії іранські безпілотники та комплектуючі деталі до них.
Про це пише Вloomberg.
Згідно із заявою уряду Швейцарії, продаж, постачання, експорт і транзит компонентів, які використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів Іраном, тепер заборонені, а фізичні та юридичні особи, пов’язані з програмою безпілотників, потрапили під санкції.
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Нові санкції передбачають обмеження в подорожах та заморожування активів осіб, які причетні до доставки комплектуючих до безпілотників до росії.
Згідно із заявою, нові обмеження введені проти Ірану спрямовані на можливість росії використовувати іранські безпілотники у війні проти України.
Нагадаємо, 20 липня Рада Євросоюзу прийняла нові обмежувальні заходи проти Ірану з огляду на те, що країна підтримує агресивну загарбницьку війну росії проти України. Нові санкції забороняють експорт до Ірану деталей, які використовуються для виробництва безпілотників.
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США також приєдналися до ЄС та намагаються змусити Іран припинити поставки безпілотних літальних апаратів до росії в рамках домовленості між Вашингтоном і Тегераном щодо деескалації напруженості та стримування тривалої ядерної кризи.
США хочуть, щоб Іран припинив постачання росії безпілотників, які москва використовує у війні в Україні, а також запасних частин для безпілотних літальних апаратів.
Напередодні Брюссель попередив європейські компанії та уряди про те, що він може заборонити продаж певних компонентів до Туреччини та інших країн, звідки Іран і росія постачають запчастини для безпілотників та іншої зброї, яка завдає ударів по українських містах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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