До переліку кандидатів на санкції потрапили майже 50 «алмазних» компаній рф — НАЗК Сьогодні 16:36 — Фондовий ринок

До переліку кандидатів на санкції потрапили майже 50 «алмазних» компаній рф — НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку кандидатів на санкції 47 російських компаній, пов’язаних з видобуванням, обробкою і продажем алмазів.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

«Більшість з цих компаній пов’язані з найвідомішою російською групою алмазовидобувних компаній — АК „Алроса“. Вона посідає провідну позицію у світі за обсягом видобутку цього дорогоцінного каміння. Основна діяльність зосереджена в Якутії, а також в Архангельській області та Африці. „Алроса“ контролює понад 90% видобутку алмазів у рф, а прогнозні запаси корпорації становлять близько однієї третини загальносвітових», — сказано в повідомленні.

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Компанія вже перебуває під санкціями України та багатьох країн санкційної коаліції, однак пов’язані з нею компанії продовжують працювати на світовому ринку алмазів.

У 2022 році росія експортувала алмазів на понад 3,8 млрд дол. США. Ці кошти поки дозволяють продовжувати фінансувати ведення війни проти України та утримувати рф свою економіку.

Крім цього, «Алроса» надає підтримку збройним силам агресора, а самі алмази використовуються росією, серед іншого, для обходу санкцій.

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Окремі країни санкційної коаліції заборонили імпорт російських алмазів, але поки заборона поширюється лише на необроблене каміння. Після обробки в третіх країнах (здебільшого Індія та КНР) російські діаманти отримують статус «змішаних» та можуть безперешкодно постачатися на ринки країн G7.

«Важливо не просто якнайшвидше ввести повну заборону на імпорт російських алмазів та діамантів країнами санкційної коаліції, а й забезпечити ефективну систему ідентифікації та відстеження походження діаманта, щоб мінімізувати шляхи для обходу росією такої заборони», — наголошують в НАЗК.

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Індія, ОАЕ, Бельгія — три найбільші хаби, де сьогодні російські алмази можуть перетворюватися у «змішані» діаманти. США, КНР, ЄС — найбільші їх споживачі. Кривавим діамантам немає місця на світовому ринку. Етичне споживання — як ніколи актуальне питання для діамантової галузі.

НАЗК вже надіслало до Служби безпеки України та іншим відповідальним органам пропозиції щодо застосування санкцій проти «алмазних» компаній рф.

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