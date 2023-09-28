США запровадили санкції проти транснаціональної мережі з виробництва дронів в Ірані — Finance.ua
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США запровадили санкції проти транснаціональної мережі з виробництва дронів в Ірані

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У середу, 27 вересня, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на п’ять організацій і двох фізичних осіб, що базуються в Ірані, Китаї, Гонконзі, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, які причетні до транснаціональної мережі з виробництва дронів в Ірані.
Як повідомили в американському Мінфіні, ці компанії та особи організовували закупівлі компонентів для іранської програми з виробництва безпілотників.
У відомстві наголосили, що Іран постачає росії БпЛА Shahed-136 для підтримки незаконного вторгнення росії в Україну. Один із двигунів, закуплених мережею, був знайдений у залишках Shahed-136, який нещодавно був збитий у небі над Україною.
«БпЛА іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом для росії в її атаках по Україні, включно з тими, які тероризують громадян України та атакують її критично важливу інфраструктуру. Сполучені Штати в координації з нашими союзниками та партнерами наполягатимуть на притягненні до відповідальності тих, хто сприяє передачі Іраном своїх БпЛА росії, його помічникам на Близькому Сході та іншим дестабілізуючим акторам», - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Під санкції США потрапили такі компанії:
  • іранська Pishgam Electronic Safeh,
  • гонконзька Hongkong Himark Electron Model Limited,
  • турецька Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,
  • турецька Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Lojistik Sanayi Limited Sirketi,
  • Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC з Обʼєднаних Арабських Еміратів.
Крім того, Штати запровадили санкції і проти громадянина Китаю Фань Яна і громадянина Ірану Хаміда Рези Джанггорбані.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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