Швейцария намерена стимулировать украинских беженцев к трудоустройству — Finance.ua

Швейцария намерена стимулировать украинских беженцев к трудоустройству Сегодня 22:24 — Личные финансы

Швейцария намерена стимулировать украинских беженцев к трудоустройству

Швейцария хочет, чтобы украинские беженцы более активно искали работу, а потому планируется отменить для них обязательное разрешение на работу, которое выдают местные власти.

Об этом пишет swissinfo.ch

Отмечается, что на ноябрь 2023 года в Швейцарии работает только каждый пятый беженец. Федеральный совет намерен в течение следующего года удвоить долю украинских беженцев, имеющих постоянную работу, то есть довести ее с 20% до 40%.

По замыслу властей трудоустроенные украинские беженцы должны снизить нагрузку на систему социального обеспечения.

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Одно из препятствий к выходу на рынок труда большего количества беженцев состоит в том, что каждый должен получать разрешение на работу, объясняет издание. Кантональная власть проверяет, как в трудовом договоре указана зарплата, не занижена ли она. В большинстве случаев местные власти одобряют трудовые соглашения — например, в Цюрихе разрешение получают 90% договоров. Поэтому часть политиков убеждена, что процедуру получения разрешения на работу для украинцев с разрешением на проживание категории S следует отменить.

«Украинцы от этого только выиграют, потому что именно необходимость ходить по инстанциям отталкивает многих от активного поиска работы. Кроме того, в такой ситуации работодатели станут в целом привлекательнее для беженцев, да и у властей будет меньше работы», — пояснила депутат федерального парламента Корина Гредиг.

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По замыслу политиков, украинцы в случае принятия новых изменений должны будут лишь уведомлять власти о факте трудоустройства.

Отмечается, что окончательное решение национальный совет (большая палата парламента Швейцарии) может принять через несколько недель.

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