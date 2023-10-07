Швейцария изучает условия прекращения временной защиты для украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швейцария изучает условия прекращения временной защиты для украинцев

Личные финансы
75
Правительство страны изучает условия прекращения временной защиты для украинцев. Доверенность разработать план действий получили кантоны и Государственный секретариат по миграции (SEM).

Какой план разрабатывает Швейцария

В стране получили убежище более 65 тысяч беженцев из Украины. Все они имеют доступ к рынку труда и образованию. Кроме того, украинцы могут выезжать за границу и возвращаться в Швейцарию.
Ранее в государстве действовал особый миграционный режим, позволяющий принимать беженцев без прохождения стандартной процедуры предоставления убежища. Сначала он был ориентирован на скорейшее возвращение украинцев домой. Но ситуация с безопасностью в Украине остается неутешительной, и такое возвращение пока невозможно.
Поэтому швейцарские чиновники должны создать план, который поможет скоординировать усилия государственных органов. Они получили задачу разработать правовые и организационные процедуры для возможной отмены статуса S для украинцев в Швейцарии.
Этот план действий должен давать четкие рекомендации по срокам выезда из страны, возможным вариантам остаться и схеме финансовой поддержки беженцев при возвращении в Украину.
Как только ситуация в Украине станет более безопасной и появится возможность отменить статус S, рекомендации по этой концепции будут пересмотрены и адаптированы к текущим обстоятельствам. И только после этого Федеральный совет в тесной координации со странами Европы окончательно примет решение об отмене временной защиты.
Сейчас специальный статус S в Швейцарии действует, по крайней мере, до марта 2024 года. Но в ближайшие недели он может быть продлен.
Некоторые страны Европы разрабатывают сценарии, как мотивировать беженцев вернуться в Украину. Правительства государств вносят разные предложения, чтобы помочь украинцам: от продления соцвыплат на первое время после выезда и до денег на дорогу домой.
В той же Швейцарии украинцы, которые решают покинуть страну, могут получить деньги на дорогу домой. Выплаты покрывают стоимость проезда, ночлега, еды и мелких расходов в пути. Окончательную сумму пособия определяют в Миграционной службе индивидуально. Но обычно на взрослого выплачивают около 500 швейцарских франков.
В Чехии, например, предложили внести соответствующую поправку в закон Lex Ukrajina. Хотят на законодательном уровне создать специальную программу, которая будет гарантировать финансовую помощь беженцам при добровольном возвращении в Украину. Она должна покрывать все расходы на дорогу и необходимые консультации.
Ирландия переживает жилищный кризис из-за наплыва украинцев. Страна заинтересована в том, чтобы мотивировать беженцев покинуть остров, по крайней мере, после окончания войны. Таким украинцам Ирландия предложит разовое поощрение — выплату при возвращении — и дополнительную финансовую поддержку после выезда.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.