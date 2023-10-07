Швейцария изучает условия прекращения временной защиты для украинцев — Finance.ua

Швейцария изучает условия прекращения временной защиты для украинцев Сегодня 21:37 — Личные финансы

Правительство страны изучает условия прекращения временной защиты для украинцев. Доверенность разработать план действий получили кантоны и Государственный секретариат по миграции (SEM).

Какой план разрабатывает Швейцария

В стране получили убежище более 65 тысяч беженцев из Украины. Все они имеют доступ к рынку труда и образованию. Кроме того, украинцы могут выезжать за границу и возвращаться в Швейцарию.

Ранее в государстве действовал особый миграционный режим, позволяющий принимать беженцев без прохождения стандартной процедуры предоставления убежища. Сначала он был ориентирован на скорейшее возвращение украинцев домой. Но ситуация с безопасностью в Украине остается неутешительной, и такое возвращение пока невозможно.

Поэтому швейцарские чиновники должны создать план, который поможет скоординировать усилия государственных органов. Они получили задачу разработать правовые и организационные процедуры для возможной отмены статуса S для украинцев в Швейцарии.

Этот план действий должен давать четкие рекомендации по срокам выезда из страны, возможным вариантам остаться и схеме финансовой поддержки беженцев при возвращении в Украину.

Как только ситуация в Украине станет более безопасной и появится возможность отменить статус S, рекомендации по этой концепции будут пересмотрены и адаптированы к текущим обстоятельствам. И только после этого Федеральный совет в тесной координации со странами Европы окончательно примет решение об отмене временной защиты.

Сейчас специальный статус S в Швейцарии действует, по крайней мере, до марта 2024 года. Но в ближайшие недели он может быть продлен.

Некоторые страны Европы разрабатывают сценарии, как мотивировать беженцев вернуться в Украину. Правительства государств вносят разные предложения, чтобы помочь украинцам: от продления соцвыплат на первое время после выезда и до денег на дорогу домой.

В той же Швейцарии украинцы, которые решают покинуть страну, могут получить деньги на дорогу домой. Выплаты покрывают стоимость проезда, ночлега, еды и мелких расходов в пути. Окончательную сумму пособия определяют в Миграционной службе индивидуально. Но обычно на взрослого выплачивают около 500 швейцарских франков.

В Чехии, например, предложили внести соответствующую поправку в закон Lex Ukrajina. Хотят на законодательном уровне создать специальную программу, которая будет гарантировать финансовую помощь беженцам при добровольном возвращении в Украину. Она должна покрывать все расходы на дорогу и необходимые консультации.

Ирландия переживает жилищный кризис из-за наплыва украинцев. Страна заинтересована в том, чтобы мотивировать беженцев покинуть остров, по крайней мере, после окончания войны. Таким украинцам Ирландия предложит разовое поощрение — выплату при возвращении — и дополнительную финансовую поддержку после выезда.

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Телеканал 24 По материалам:

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