Швейцария продлевает статус защиты для украинцев до марта 2025 года — Finance.ua

Швейцария продлевает статус защиты для украинцев до марта 2025 года Сегодня 16:28

Швейцария продлевает статус защиты для украинцев до марта 2025 года

Правительство Швейцарии решило не отменять статус временной защиты (Status S) для украинцев, выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения россии, до 4 марта 2025 года.

Об этом свидетельствует заявление Федерального совета Швейцарии.

«Ожидается, что ситуация в Украине не изменится в обозримом будущем. Поэтому на заседании 1 ноября Федеральный совет решил не отменять статус защиты S для украинских беженцев до 4 марта 2025 года», — говорится в заявлении.

Это решение вносит ясность не только для украинских беженцев, но и для кантонов, общин и работодателей.

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«Учитывая членство Швейцарии в Шенгенской зоне, Федеральный совет считает жизненно важной тесную координацию с ЕС, который 19 октября решил продлить временную защиту украинских беженцев до 4 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

Федеральный совет Швейцарии решил предоставить украинским беженцам статус защиты S с 12 марта 2022 года. Он предоставляется, пока людям угрожает серьезная общая опасность. По состоянию на конец октября 2023 года около 66 тысяч украинцев имеют статус защиты S в Швейцарии.

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Срок действия статуса защиты S, позволяющий людям выезжать за границу и работать в Швейцарии, как правило, ограничен одним годом, но может быть продлен решением Федерального совета. Условием для отмены является длительная стабильность на родине беженцев, чтобы население не подвергалось серьезной опасности.

Швейцарское правительство также активизирует усилия по интеграции как можно большего количества украинских беженцев в рынок труда. Федеральный совет имеет целью повышение уровня занятости с нынешних почти 20% до 40% до конца 2024 года.

Справка Finance.ua:

29 сентября власти Швейцарии одобрили пакет в 100 миллионов швейцарских франков (около 109 млн долларов США) на разминирование гражданских и сельскохозяйственных территорий в Украине и помощь в восстановлении страны;

помощь рассчитана на период с 2024 по 2027 годы.

Укрінформ По материалам:

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