Швейцария ввела санкции против поставщиков иранских дронов в россию — Finance.ua

Швейцария ввела санкции против поставщиков иранских дронов в россию Сегодня 20:22 — Фондовый рынок

Швейцария ввела санкции против поставщиков иранских дронов в россию

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского Союза и ввела собственные ограничения в отношении компаний, поставляющих россии иранские беспилотники и комплектующие детали к ним.

Об этом пишет Вloomberg.

Согласно заявлению правительства Швейцарии, продажа, поставка, экспорт и транзит компонентов, используемых для производства беспилотных летательных аппаратов Ираном, теперь запрещены, а физические и юридические лица, связанные с программой беспилотников, попали под санкции.

Новые санкции предусматривают ограничение в путешествиях и замораживание активов лиц, причастных к доставке комплектующих к беспилотникам в россию.

Согласно заявлению, новые ограничения, введенные против Ирана, направлены на возможность россии использовать иранские беспилотники в войне против Украины.

Напомним, 20 июля Совет Евросоюза принял новые ограничительные меры против Ирана, учитывая, что страна поддерживает агрессивную захватническую войну россии против Украины. Новые санкции запрещают экспорт в Иран деталей, используемых для производства беспилотников.

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США также присоединились к ЕС и пытаются заставить Иран прекратить поставки беспилотных летательных аппаратов в россию в рамках договоренности между Вашингтоном и Тегераном по поводу деэскалации напряженности и сдерживания длительного ядерного кризиса.

США хотят, чтобы Иран прекратил поставки россии беспилотников, используемых москвой в войне в Украине, а также запасных частей для беспилотных летательных аппаратов.

Накануне Брюссель предупредил европейские компании и правительства о том, что он может запретить продажу определенных компонентов в Турцию и другие страны, откуда Иран и россия поставляют запчасти для беспилотников и другого оружия, наносящего удары по украинским городам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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