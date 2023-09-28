В перечень кандидатов на санкции попали почти 50 «алмазных» компаний рф — НАПК Сегодня 16:36 — Фондовый рынок

В перечень кандидатов на санкции попали почти 50 «алмазных» компаний рф — НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в список кандидатов на санкции 47 российских компаний, связанных с добычей, обработкой и продажей алмазов.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Большинство из этих компаний связаны с самой известной российской группой алмазодобывающих компаний — АК «Алроса». Она занимает ведущую позицию в мире по объему добычи этих драгоценных камней. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. «Алроса» контролирует более 90% добычи алмазов в рф, а прогнозные запасы корпорации составляют около одной трети общемировых", — говорится в сообщении.

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Компания уже находится под санкциями Украины и многих стран санкционной коалиции, однако связанные с ней компании продолжают работать на мировом рынке алмазов.

В 2022 году россия экспортировала алмазов более чем на 3,8 млрд долл. США. Эти средства пока позволяют продолжать финансировать ведение войны против Украины и удерживать свою экономику.

Кроме того, «Алроса» оказывает поддержку вооруженным силам агрессора, а сами алмазы используются россией, среди прочего, для обхода санкций.

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Отдельные страны санкционной коалиции запретили импорт российских алмазов, но пока запрет распространяется только на необработанные камни. После обработки в третьих странах (в основном Индия и КНР) российские бриллианты получают статус смешанных и могут беспрепятственно поставляться на рынки стран G7.

«Важно не просто как можно скорее ввести полный запрет на импорт российских алмазов и бриллиантов странами санкционной коалиции, но и обеспечить эффективную систему идентификации и отслеживания происхождения бриллианта, чтобы минимизировать пути для обхода россией такого запрета», — отмечают в НАПК.

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Индия, ОАЭ, Бельгия — три самых больших хаба, где сегодня российские алмазы могут превращаться в «смешанные» бриллианты. США, КНР, ЕС — крупнейшие их потребители. Кровавым бриллиантам нет места на мировом рынке. Этичное потребление — как никогда актуальный вопрос для бриллиантовой отрасли.

НАПК уже направило в Службу безопасности Украины и другие ответственные органы предложения по применению санкций против «алмазных» компаний рф.

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