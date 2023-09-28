В перечень кандидатов на санкции попали почти 50 «алмазных» компаний рф — НАПК — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В перечень кандидатов на санкции попали почти 50 «алмазных» компаний рф — НАПК

Фондовый рынок
15
В перечень кандидатов на санкции попали почти 50 «алмазных» компаний рф — НАПК
В перечень кандидатов на санкции попали почти 50 «алмазных» компаний рф — НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в список кандидатов на санкции 47 российских компаний, связанных с добычей, обработкой и продажей алмазов.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Большинство из этих компаний связаны с самой известной российской группой алмазодобывающих компаний — АК «Алроса». Она занимает ведущую позицию в мире по объему добычи этих драгоценных камней. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. «Алроса» контролирует более 90% добычи алмазов в рф, а прогнозные запасы корпорации составляют около одной трети общемировых", — говорится в сообщении.
Читайте также
Компания уже находится под санкциями Украины и многих стран санкционной коалиции, однако связанные с ней компании продолжают работать на мировом рынке алмазов.
В 2022 году россия экспортировала алмазов более чем на 3,8 млрд долл. США. Эти средства пока позволяют продолжать финансировать ведение войны против Украины и удерживать свою экономику.
Кроме того, «Алроса» оказывает поддержку вооруженным силам агрессора, а сами алмазы используются россией, среди прочего, для обхода санкций.
Читайте также
Отдельные страны санкционной коалиции запретили импорт российских алмазов, но пока запрет распространяется только на необработанные камни. После обработки в третьих странах (в основном Индия и КНР) российские бриллианты получают статус смешанных и могут беспрепятственно поставляться на рынки стран G7.
«Важно не просто как можно скорее ввести полный запрет на импорт российских алмазов и бриллиантов странами санкционной коалиции, но и обеспечить эффективную систему идентификации и отслеживания происхождения бриллианта, чтобы минимизировать пути для обхода россией такого запрета», — отмечают в НАПК.
Читайте также
Индия, ОАЭ, Бельгия — три самых больших хаба, где сегодня российские алмазы могут превращаться в «смешанные» бриллианты. США, КНР, ЕС — крупнейшие их потребители. Кровавым бриллиантам нет места на мировом рынке. Этичное потребление — как никогда актуальный вопрос для бриллиантовой отрасли.
НАПК уже направило в Службу безопасности Украины и другие ответственные органы предложения по применению санкций против «алмазных» компаний рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.