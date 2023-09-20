НАПК внесло в список кандидатов на санкции 14 российских импортеров немецких станков Spinner — Finance.ua

НАПК внесло в список кандидатов на санкции 14 российских импортеров немецких станков Spinner Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

НАПК внесло в список кандидатов на санкции 14 российских импортеров немецких станков Spinner, nazk.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список кандидатов на санкции 14 российских импортеров станков немецкого производителя Spinner.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Решение было принято после получения информации о доставке с производственных мощностей завода в Турции универсального обрабатывающего центра (станка) немецкого производителя Spinner для российского АО «Серовский механический завод» (СМЗ).

россии нужен этот станок для реализации программы по наращиванию производства осколочно-фугасных снарядов для российских танков, которые затем используются в войне против Украины.

Большинство российского оружия в последнее десятилетие производилось и продолжает производиться на станках стран G7, поскольку сама рф не имеет такого материально-технического и технологического обеспечения. Во время «снарядного голода» такое оборудование становится критически важным для россии. Она активно использует компании-посредники для покупки и доставки стратегически важных станков, запасных частей, инструментов, программного обеспечения и жидкостей для продолжения ведения войны.

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Упомянутый станок был отправлен из Турции и ожидается российским вооруженным заводом в конце сентября. Импортером выступает российское ООО «Юмак».

НАПК уже направило официальное письмо Федеральному министерству экономики и технологии Германии и непосредственно производителю компании Spinner, которым сообщило, что станок был фактически продан российской армии и будет использоваться для производства боеприпасов страны-агрессора.

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После начала полномасштабного вторжения объем поставки оборудования Spinner в рф в 2022—2023 гг. увеличился более чем на 500%.

Среди компаний, которые также помогают рф в обходе санкций, попали в списки кандидатов на санкции:

В перечень кандидатов на санкции попали:

«Машин Групп»;

«Машэкс-Сервис»;

«Вега — Ом»;

«Авбис»;

«Новоком»;

«ИТБ Сервис»;

«Арт-Механикс»;

«ДВКЦ»;

«Центр инженерных решений»;

«Невиз»;

«Шпиннер технолоджи»;

ТТК «Коммаркет»;

«Шпиннер»;

«Юмак».

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