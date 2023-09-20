НАПК внесло в список кандидатов на санкции 14 российских импортеров немецких станков Spinner — Finance.ua

НАПК внесло в список кандидатов на санкции 14 российских импортеров немецких станков Spinner
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список кандидатов на санкции 14 российских импортеров станков немецкого производителя Spinner.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Решение было принято после получения информации о доставке с производственных мощностей завода в Турции универсального обрабатывающего центра (станка) немецкого производителя Spinner для российского АО «Серовский механический завод» (СМЗ).
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россии нужен этот станок для реализации программы по наращиванию производства осколочно-фугасных снарядов для российских танков, которые затем используются в войне против Украины.
Большинство российского оружия в последнее десятилетие производилось и продолжает производиться на станках стран G7, поскольку сама рф не имеет такого материально-технического и технологического обеспечения. Во время «снарядного голода» такое оборудование становится критически важным для россии. Она активно использует компании-посредники для покупки и доставки стратегически важных станков, запасных частей, инструментов, программного обеспечения и жидкостей для продолжения ведения войны.
Упомянутый станок был отправлен из Турции и ожидается российским вооруженным заводом в конце сентября. Импортером выступает российское ООО «Юмак».
НАПК уже направило официальное письмо Федеральному министерству экономики и технологии Германии и непосредственно производителю компании Spinner, которым сообщило, что станок был фактически продан российской армии и будет использоваться для производства боеприпасов страны-агрессора.
После начала полномасштабного вторжения объем поставки оборудования Spinner в рф в 2022—2023 гг. увеличился более чем на 500%.
Среди компаний, которые также помогают рф в обходе санкций, попали в списки кандидатов на санкции:
В перечень кандидатов на санкции попали:
- «Машин Групп»;
- «Машэкс-Сервис»;
- «Вега — Ом»;
- «Авбис»;
- «Новоком»;
- «ИТБ Сервис»;
- «Арт-Механикс»;
- «ДВКЦ»;
- «Центр инженерных решений»;
- «Невиз»;
- «Шпиннер технолоджи»;
- ТТК «Коммаркет»;
- «Шпиннер»;
- «Юмак».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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