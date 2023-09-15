НАПК внесло индийского производителя бриллиантов SRK в список спонсоров войны — Finance.ua

НАПК внесло индийского производителя бриллиантов SRK в список спонсоров войны Сегодня 15:32 — Фондовый рынок

НАПК внесло индийского производителя бриллиантов SRK в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK), который с 2021 года втрое увеличил закупку алмазов у ​​россии.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Индийская компания продолжает сотрудничать с агрессором, закупая алмазы у россии, несмотря на санкции введенные против рф в этой сфере. В 2023 году компания втрое увеличила закупку алмазов в россии, по сравнению с 2021 годом.

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Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из россии, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов: в этой стране производится 95% бриллиантов мира. Приблизительно три четверти алмазов поступают из россии, но к ним не прилагают никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить их происхождение.

SRK имеет годовой доход свыше $1,3 млрд. Компания после приобретения необработанных алмазов выполняет огранку, полировку, классификацию и экспортирует их. Несмотря на международные санкции, введенные в апреле 2022 года против крупнейшего добытчика алмазов в мире, российской «Алросы», SRK продолжила скупать алмазы в рф, заключая «тайные сделки» по покупке драгоценных камней на сотни миллионов долларов.

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В то же время на своем сайте компания SRK сообщает, что «необработанные алмазы происходят только из стран, участвующих в Кимберлийском процессе, и не имеют конфликтного происхождения. Мы проверяем все наше сырье, чтобы обеспечить соблюдение этических соображений».

Однако цифры говорят о другом. Так, за 2021 год Shree Ramkrishna Exports закупила у россии алмазов более чем на $59 млн, а уже в 2022 году, после применения западных санкций против россии, — более чем на $198 млн. В 2023 году компания также активно продолжает сотрудничество с агрессором. Только за первое полугодие она закупила алмазов на сумму более $132 млн, что втрое больше чем в 2021 году.

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В целом в 2022 году россия экспортировала алмазов на $3,8 млрд. Но даже такие незначительные по сравнению с доходами от продажи нефти суммы имеют для россии большое значение, поскольку позволяют финансировать ведение войны против Украины и удерживать свою экономику.

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