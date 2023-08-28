В список спонсоров войны попали всемирно известные табачные бренды — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В список спонсоров войны попали всемирно известные табачные бренды

Фондовый рынок
88
В список спонсоров войны попали всемирно известные табачные бренды
В список спонсоров войны попали всемирно известные табачные бренды
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущие табачные компании мира Japan Tobacco International и Philip Morris International в список международных спонсоров войны.
Как говорится на сайте ведомства, компании продолжают вести бизнес в россии и поддерживать экономику страны-агрессоры уплатой значительных налогов в ее бюджет.
Отмечается, что Japan Tobacco International (JTI) является несомненным лидером табачного рынка в россии с долей рынка почти 35%. Компания на российском рынке представлена, в частности, брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie.
Читайте также
«За последние 20 лет инвестиции JTI в экономику россии превысили 4,6 млрд долларов. Налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета россии. Сама же компания открыто заявляла о том, что российский рынок генерировал около 2 млрд долл. в 2022 году для JT группы или примерно 11% ее консолидированного дохода за 2022 год», — говорится в сообщении.
Место для вашей рекламы
В НАПК добавили, что хотя представители JTI заявляли, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в россии, но компания все еще продолжает производить и распространять продукцию в рф.
Вместе с тем сигаретная и табачная компания Philip Morris International, производящая продукцию Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS, занимала в 2019 году 30,1% рынка россии. Сейчас совокупный объем инвестиций Philip Morris International в россии превышает 2 млрд долларов.
Читайте также
Согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в первый год полномасштабного вторжения россии в Украину выросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистая прибыль до 48,2 млрд руб., что на 45% больше, чем в 2021 году. Соответственно, налог на прибыль в бюджет агрессора был уплачен на сумму свыше 136 млн дол.
В НАПК отметили, что в начале полномасштабной войны Philip Morris заявил о намерении продать свой российский бизнес, однако якобы все попытки не имели успеха, поэтому корпорация до сих пор остается одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет.

Справка Finance.ua:

  • НАПК уже внесло в перечень международных спонсоров войны более 20 компаний. В частности, к ним относятся британская корпорация Unilever, которой принадлежат 400 брендов, в частности, Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чистая Линия;
  • также спонсорами войны признаны банковская группа Raiffeisen Bank, китайский техногигант Xiaomi, французские корпорации Yves Rocher и Auchan, транснациональная корпорация Procter&Gamble (бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head многие другие), а также компанию Mondelez International («Барни», Oreo, Milka и т. д.).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.