В список спонсоров войны попали всемирно известные табачные бренды — Finance.ua

В список спонсоров войны попали всемирно известные табачные бренды Сегодня 13:35 — Фондовый рынок

В список спонсоров войны попали всемирно известные табачные бренды

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущие табачные компании мира Japan Tobacco International и Philip Morris International в список международных спонсоров войны.

Как говорится на сайте ведомства, компании продолжают вести бизнес в россии и поддерживать экономику страны-агрессоры уплатой значительных налогов в ее бюджет.

Отмечается, что Japan Tobacco International (JTI) является несомненным лидером табачного рынка в россии с долей рынка почти 35%. Компания на российском рынке представлена, в частности, брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie.

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«За последние 20 лет инвестиции JTI в экономику россии превысили 4,6 млрд долларов. Налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета россии. Сама же компания открыто заявляла о том, что российский рынок генерировал около 2 млрд долл. в 2022 году для JT группы или примерно 11% ее консолидированного дохода за 2022 год», — говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что хотя представители JTI заявляли, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в россии, но компания все еще продолжает производить и распространять продукцию в рф.

Вместе с тем сигаретная и табачная компания Philip Morris International, производящая продукцию Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS, занимала в 2019 году 30,1% рынка россии. Сейчас совокупный объем инвестиций Philip Morris International в россии превышает 2 млрд долларов.

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Согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в первый год полномасштабного вторжения россии в Украину выросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистая прибыль до 48,2 млрд руб., что на 45% больше, чем в 2021 году. Соответственно, налог на прибыль в бюджет агрессора был уплачен на сумму свыше 136 млн дол.

В НАПК отметили, что в начале полномасштабной войны Philip Morris заявил о намерении продать свой российский бизнес, однако якобы все попытки не имели успеха, поэтому корпорация до сих пор остается одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет.

Справка Finance.ua:

НАПК уже внесло в перечень международных спонсоров войны более 20 компаний. В частности, к ним относятся британская корпорация Unilever, которой принадлежат 400 брендов, в частности, Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чистая Линия;

также спонсорами войны признаны банковская группа Raiffeisen Bank, китайский техногигант Xiaomi, французские корпорации Yves Rocher и Auchan, транснациональная корпорация Procter&Gamble (бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head многие другие), а также компанию Mondelez International («Барни», Oreo, Milka и т. д. ).

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УНІАН По материалам:

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