НАПК внес владельца AliExpress в реестр международных спонсоров войны — Finance.ua

НАПК внес владельца AliExpress в реестр международных спонсоров войны
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в рф. В частности, предоставляет свои платформы для продажи товаров, вывезенных с оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
В 2023 году компания объявила план реструктуризации, предусматривающий распределение Alibaba Group на 6 групп.
- Cloud Intelligence Group,
- Taobao Tmall Business Group (Taobao, Tmall, Taobao Deals, Taocaica\i, 1688.com),
- Local Services Group (Amap, Ele. me),
- Global Digital Business Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba.com),
- Cainiao Smart Logistics,
- Digital Media и Entertainment Group (Youku, Alibaba Pictures).
На территории россии наибольшее распространение получила платформа онлайн-коммерции AliExpress, руководимая дочерней российской компанией из группы Alibaba ООО «Алибаба.ком (ру)». Владельцем ООО «Алибаба.ком (ру)» является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress russia Holding Private Ltd.
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По состоянию на 2023 год компания продолжает ведение дел в россии, предоставляя международную площадку для продажи зарубежных товаров. Прибыль ООО «Алибаба.ком (ру)» за 2022 год составила 16,3 млрд рублей (около $160 млн).
В апреле 2023-го агентство Reuters сообщило, что китайская компания Quzhou Nova закупала по меньшей мере 3220 тонн медного сплава на общую сумму $7,4 млн у Дебальцевского завода металлургического машиностроения (контролируется россиянами) в период с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года. По данным таможни, отгрузки медного сплава с завода производились через порт Новороссийск. Из вывезенной с оккупированных территорий меди компания производит товары, продаваемые на платформах Alibaba.
Следует заметить, что Alibaba также цензурирует украинский контент на своих платформах, связанный с российской войной. В марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, у которого на AliExpress было более 268 тысяч подписчиков, за сообщение о войне. В то же время, пророссийские сообщения на платформе не удаляются.
Все данные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, уплачивая налоги, но и идеологически.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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