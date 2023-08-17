НАПК внес владельца AliExpress в реестр международных спонсоров войны — Finance.ua

НАПК внес владельца AliExpress в реестр международных спонсоров войны Сегодня 17:39 — Фондовый рынок

НАПК внес владельца AliExpress в реестр международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в рф. В частности, предоставляет свои платформы для продажи товаров, вывезенных с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

В 2023 году компания объявила план реструктуризации, предусматривающий распределение Alibaba Group на 6 групп.

Cloud Intelligence Group,

Taobao Tmall Business Group (Taobao, Tmall, Taobao Deals, Taocaica\i, 1688.com),

Local Services Group (Amap, Ele. me),

Global Digital Business Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba.com),

Cainiao Smart Logistics,

Digital Media и Entertainment Group (Youku, Alibaba Pictures).

На территории россии наибольшее распространение получила платформа онлайн-коммерции AliExpress, руководимая дочерней российской компанией из группы Alibaba ООО «Алибаба.ком (ру)». Владельцем ООО «Алибаба.ком (ру)» является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress russia Holding Private Ltd.

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По состоянию на 2023 год компания продолжает ведение дел в россии, предоставляя международную площадку для продажи зарубежных товаров. Прибыль ООО «Алибаба.ком (ру)» за 2022 год составила 16,3 млрд рублей (около $160 млн).

В апреле 2023-го агентство Reuters сообщило, что китайская компания Quzhou Nova закупала по меньшей мере 3220 тонн медного сплава на общую сумму $7,4 млн у Дебальцевского завода металлургического машиностроения (контролируется россиянами) в период с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года. По данным таможни, отгрузки медного сплава с завода производились через порт Новороссийск. Из вывезенной с оккупированных территорий меди компания производит товары, продаваемые на платформах Alibaba.

Следует заметить, что Alibaba также цензурирует украинский контент на своих платформах, связанный с российской войной. В марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, у которого на AliExpress было более 268 тысяч подписчиков, за сообщение о войне. В то же время, пророссийские сообщения на платформе не удаляются.

Все данные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, уплачивая налоги, но и идеологически.

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