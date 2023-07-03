Производителя Domestos, Lipton, Axe и Dove признали спонсором войны — Finance.ua

Производителя Domestos, Lipton, Axe и Dove признали спонсором войны Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

Производителя Domestos, Lipton, Axe и Dove признали спонсором войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Компания является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях, в частности: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чистая Линия и другие", — говорится в сообщении.

Основанием стало то, что, работая в рф, компания платит значительные налоги в российский госбюджет, тем самым поддерживая экономику агрессора и внося свой вклад в продолжение войны россии против Украины.

В рф в Unilever работают более 3000 сотрудников. В 2022 году на долю российского бизнеса пришлось 1,4% оборота Unilever и 2% ее чистой прибыли, которая в 2022 году выросла на 24,9% по сравнению с 2021 и составила €8,03 млрд. Выручка компании выросла до €60, 1 млрд (+14,5%). Продажи Unilever выросли во всех категориях, больше всего — продажи косметики (+20,8%).

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После полномасштабного вторжения россии в Украину компания пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако за год войны прибыль Unilever russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (€56 млн) в 2021 году до более 9,2 млрд рублей (€108 млн) в прошлом году.

Кроме того, благодаря полученной значительной прибыли (+91%) ООО «Юнилевер Русь» удалось увеличить капитал до 34,5 млрд. рублей в 2022 году с 25,3 млрд. рублей в 2021 году или на +37%.

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Налог в бюджет рф за 2022 год ООО «Юнилевер Русь» заплатило около $50 млн.

Unilever заявляла, что позиция компании не изменилась относительно ведения бизнеса в рф, однако предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.

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«Unilever не может выступать против войны, параллельно содействуя военной машине путина. Мы внесли эту компанию в перечень международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет рф помогают финансировать войну против Украины и могут таким образом даже косвенно финансировать какую-то группу российских наемников. У Unilever есть новый генеральный директор — Хайн Шумахер, поэтому им нужен новый старт, потому что они должны соответствовать ценностям прав человека. Unilever должна покинуть россию сейчас, или история запомнит ее соучастие в этой войне», — подчеркнул Глава НАПК Александр Новиков.

Такие действия компании свидетельствуют о ее нежелании присоединиться к коалиции добропорядочного и ответственного бизнеса, избравшего сторону демократии и свободы. Финансируя госбюджет рф значительными поступлениями, Unilever способствует российской экономике и, соответственно, поддерживает действия агрессора.

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