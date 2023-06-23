НАПК внесла производителя Geely в международные спонсоры войны — Finance.ua

НАПК внесла производителя Geely в международные спонсоры войны Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

НАПК внесла производителя Geely в международные спонсоры войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., владеющую несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

Об этом пишет пресс-служба НАПК.

По мнению НАПК, китайская компания Geely продолжает платить налоги в бюджет россии, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины.

Компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в рф.

По состоянию на май 2023 г. сеть официальных дилеров Geely представлена ​​в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров.

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Так, продажи автомобилей под маркой Geely в россии за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, с 5543 до 12 673 единиц. А выручка Geely Auto Group за 2022 год составила более 20 млрд дол. США.

Никаких попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании не было.

Напомним, что Geely Auto Group является ведущим производителем автомобилей, который базируется в Ханчжоу, Китай и был основан в 1997 году как дочерняя компания Zhejiang Geely Holding Group. Группа управляет несколькими ведущими брендами, включая Geely Auto, Lynk&Co, Proton Cars и Geometry.

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В группе работают более 50 тыс. сотрудников, она управляет 12 заводами, пятью глобальными научно-исследовательскими центрами в Ханчжоу, Нинбо, Гетеборге, Ковентри и Франкфурте.

Группа также управляет двумя глобальными студиями дизайна в Шанхае и Гетеборге с более чем 1000 сотрудников. Geely Automobile Holdings, дочерняя компания, владеющая брендами Geely Auto, Geometry и 50% брендов Lynk & Co, зарегистрирована на фондовой бирже Гонконга с 2005 года. Концерн Zhejiang Geely Holding Group Co выпускает в мире 1,95 млн автомобилей в год.

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