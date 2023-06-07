НАПК внесло китайские компании Hikvision и Dahua Technology в перечень международных спонсоров войны — Finance.ua

НАПК внесло китайские компании Hikvision и Dahua Technology в перечень международных спонсоров войны
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло двух китайских производителей и поставщиков оборудования для видеонаблюдения в перечень международных спонсоров войны.
Такое решение принято из-за того, что обе компании активно работают в рф, наполняя российский бюджет и поставляя оборудование двойного назначения, которое может использоваться в военных целях.
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Компания Hikvision является китайским государственным производителем и поставщиком оборудования для видеонаблюдения для гражданских и военных целей. Предоставляет широкий спектр продуктов физической безопасности, включая видеозащиту, контроль доступа и сигнализацию.
Hikvision создала одну из самых разветвленных маркетинговых сетей в отрасли, в которую входит 66 дочерних компаний и отделений по всему миру. Они обслуживают различные вертикальные рынки более чем в 150 странах.
Hikvision работает в рф через официальное представительство — ООО «Хиквижн». Их выручка в рф с начала полномасштабной войны в 2022 году выросла на 42%, чистая прибыль увеличилась на 1526%, штат компании был расширен вдвое.
В 2018 году Конгресс США принял закон Джона Маккейна о разрешении на национальную оборону (NDAA, глава 889 закона), который предусматривал запрет на использование определенных услуг и типов оборудования в сфере телекоммуникаций и видеонаблюдения. С тех пор федеральным агентствам запрещено покупать оборудование Hikvision, а также вступать в официальные отношения с компаниями и организациями, использующими их камеры.
В 2021 году Федеральная комиссия по связи (FCC) опубликовала перечень производителей коммуникационного оборудования, представляющего угрозу национальной безопасности США. В пятерку китайских компаний в список вошла Hikvision.
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