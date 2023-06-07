НАПК внесло китайские компании Hikvision и Dahua Technology в перечень международных спонсоров войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НАПК внесло китайские компании Hikvision и Dahua Technology в перечень международных спонсоров войны

Фондовый рынок
35
НАПК внесло китайские компании Hikvision и Dahua Technology в перечень международных спонсоров войны
НАПК внесло китайские компании Hikvision и Dahua Technology в перечень международных спонсоров войны
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло двух китайских производителей и поставщиков оборудования для видеонаблюдения в перечень международных спонсоров войны.
Такое решение принято из-за того, что обе компании активно работают в рф, наполняя российский бюджет и поставляя оборудование двойного назначения, которое может использоваться в военных целях.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Компания Hikvision является китайским государственным производителем и поставщиком оборудования для видеонаблюдения для гражданских и военных целей. Предоставляет широкий спектр продуктов физической безопасности, включая видеозащиту, контроль доступа и сигнализацию.
Hikvision создала одну из самых разветвленных маркетинговых сетей в отрасли, в которую входит 66 дочерних компаний и отделений по всему миру. Они обслуживают различные вертикальные рынки более чем в 150 странах.
Читайте также
Hikvision работает в рф через официальное представительство — ООО «Хиквижн». Их выручка в рф с начала полномасштабной войны в 2022 году выросла на 42%, чистая прибыль увеличилась на 1526%, штат компании был расширен вдвое.
В 2018 году Конгресс США принял закон Джона Маккейна о разрешении на национальную оборону (NDAA, глава 889 закона), который предусматривал запрет на использование определенных услуг и типов оборудования в сфере телекоммуникаций и видеонаблюдения. С тех пор федеральным агентствам запрещено покупать оборудование Hikvision, а также вступать в официальные отношения с компаниями и организациями, использующими их камеры.
В 2021 году Федеральная комиссия по связи (FCC) опубликовала перечень производителей коммуникационного оборудования, представляющего угрозу национальной безопасности США. В пятерку китайских компаний в список вошла Hikvision.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.