НАПК внесло Mondelez International в перечень международных спонсоров войны — Finance.ua

НАПК внесло Mondelez International в перечень международных спонсоров войны Сегодня 09:46 — Фондовый рынок

НАПК внесло Mondelez International в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую транснациональную компанию по производству кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.

Об этом НАПК сообщает в Фейсбуке.

«После начала полномасштабной войны многие бизнесы, заботящиеся о своей репутации, покинули россию. Но это не о Mondelez International. Судя по всему, ее менеджеров мало беспокоит тот факт, что уплачивая немалые налоги в госбюджет московии, компания вносит свой вклад в обеспечение армии агрессора», — подчеркнули в НАПК.

Читайте также НАПК уже внесло 25 мировых компаний в перечень международных спонсоров войны

По данным агентства, интересы компании с годовым доходом около $26 млрд, работающей в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО «Мон'дэлис русь», у которой три завода: фабрика «Большевик», выпускающая печенье «Юбилейное», OREO, Медвежонок Барни и крекеры TUC, производство в Покрове (шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka и батончик Picnic), завод в Великом Новгороде (жевательная резинка Dirol и леденцы Halls). Компания является лидером рынка кондитерских изделий в категориях шоколад, шоколадные конфеты и бисквиты, а также занимает второе место в категории жевательной резинки и карамельки.

По итогам военного 2022 года прибыль российского филиала Mondelez International составила $339 млн (+303% в год), выручка — свыше $1 млрд (+38% в год). Бюджет агрессора компания пополнила более $61 млн налогов.

«После российского вторжения в Украину сотрудники Mondelez в Балтийском регионе, охватывающим Литву, Латвию и Эстонию, отправили петицию генеральному директору компании Дирку Ван де Путу с просьбой прекратить весь бизнес в россии, на что Mondelez отреагировала формально — объявила о приостановке новых инвестиций и вложений в рекламу в россии. Однако, судя по финансовым показателям, российский рынок для компании остается перспективным», — добавили в НАПК.

Читайте также Венгрия просит исключить OTP Bank из списка спонсоров войны НАПК

Там также обратили внимание, что Mondelez публично афиширует свою благотворительную помощь детям, пострадавшим от российского вторжения в Украину. Однако в то же время расширяет свою деятельность в стране-агрессоре и продолжает платить значительные средства в ее госбюджет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.