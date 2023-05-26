НАПК внесло Mondelez International в перечень международных спонсоров войны — Finance.ua
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НАПК внесло Mondelez International в перечень международных спонсоров войны

Фондовый рынок
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НАПК внесло Mondelez International в перечень международных спонсоров войны
НАПК внесло Mondelez International в перечень международных спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую транснациональную компанию по производству кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.
Об этом НАПК сообщает в Фейсбуке.
«После начала полномасштабной войны многие бизнесы, заботящиеся о своей репутации, покинули россию. Но это не о Mondelez International. Судя по всему, ее менеджеров мало беспокоит тот факт, что уплачивая немалые налоги в госбюджет московии, компания вносит свой вклад в обеспечение армии агрессора», — подчеркнули в НАПК.
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По данным агентства, интересы компании с годовым доходом около $26 млрд, работающей в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО «Мон'дэлис русь», у которой три завода: фабрика «Большевик», выпускающая печенье «Юбилейное», OREO, Медвежонок Барни и крекеры TUC, производство в Покрове (шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka и батончик Picnic), завод в Великом Новгороде (жевательная резинка Dirol и леденцы Halls). Компания является лидером рынка кондитерских изделий в категориях шоколад, шоколадные конфеты и бисквиты, а также занимает второе место в категории жевательной резинки и карамельки.
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По итогам военного 2022 года прибыль российского филиала Mondelez International составила $339 млн (+303% в год), выручка — свыше $1 млрд (+38% в год). Бюджет агрессора компания пополнила более $61 млн налогов.
«После российского вторжения в Украину сотрудники Mondelez в Балтийском регионе, охватывающим Литву, Латвию и Эстонию, отправили петицию генеральному директору компании Дирку Ван де Путу с просьбой прекратить весь бизнес в россии, на что Mondelez отреагировала формально — объявила о приостановке новых инвестиций и вложений в рекламу в россии. Однако, судя по финансовым показателям, российский рынок для компании остается перспективным», — добавили в НАПК.
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Там также обратили внимание, что Mondelez публично афиширует свою благотворительную помощь детям, пострадавшим от российского вторжения в Украину. Однако в то же время расширяет свою деятельность в стране-агрессоре и продолжает платить значительные средства в ее госбюджет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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