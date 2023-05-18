Венгрия просит исключить OTP Bank из списка спонсоров войны НАПК — Finance.ua
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Венгрия просит исключить OTP Bank из списка спонсоров войны НАПК

Фондовый рынок
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Венгрия просит исключить OTP Bank из списка спонсоров войны НАПК
Венгрия просит исключить OTP Bank из списка спонсоров войны НАПК
Венгрия выступила с призывом к украинским властям исключить венгерское финансовое учреждение OTP Bank из списка спонсоров войны Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Такое решение приняла Украина в начале мая 2023 года.
С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует издание The Guardian.
Как отметил венгерский министр, если OTP Group исключат из списка международных спонсоров войны, правительство страны разблокирует выплату восьмого транша Европейского фонда мира (EPF) в размере полумиллиарда евро на вооружение для Украины.
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«Венгрия заблокирует следующий транш военной поддержки ЕС для Украины и любой новый пакет санкций против россии, если Киев не исключит венгерский банк OTP из своего списка спонсоров войны», — цитирует политика газета.
Напомним, 5 мая Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины расширило список международных спонсоров войны, внеся в перечень венгерское финансовое учреждение OTP Bank.
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Как пояснили в агентстве, такое решение приняли в связи с позицией руководства банка осуществлять деятельность в россии, а также фактическое признание так называемых «Л/ДНР».
Известно, что OTP Bank имеет дочерние банки в россии, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии. ОТП Банк на территории россии остается одним из ведущих банков на рынке финуслуг даже после начала полномасштабной войны. Финучреждение входит в список 50 крупнейших российских банков, а по некоторым направлениям входит в лидеры рынка.
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Банк обслуживает около 2,2 млн человек и представлен более чем в 1,85 тыс. населенных пунктах россии. Это подчеркивает его важность для экономики страны-агрессора, которая борется с санкционными ограничениями и стремится обойти их.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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