Венгрия просит исключить OTP Bank из списка спонсоров войны НАПК — Finance.ua

Венгрия просит исключить OTP Bank из списка спонсоров войны НАПК Сегодня 14:26 — Фондовый рынок

Венгрия просит исключить OTP Bank из списка спонсоров войны НАПК

Венгрия выступила с призывом к украинским властям исключить венгерское финансовое учреждение OTP Bank из списка спонсоров войны Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Такое решение приняла Украина в начале мая 2023 года.

С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто , информирует издание The Guardian.

Как отметил венгерский министр, если OTP Group исключат из списка международных спонсоров войны, правительство страны разблокирует выплату восьмого транша Европейского фонда мира (EPF) в размере полумиллиарда евро на вооружение для Украины.

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«Венгрия заблокирует следующий транш военной поддержки ЕС для Украины и любой новый пакет санкций против россии, если Киев не исключит венгерский банк OTP из своего списка спонсоров войны», — цитирует политика газета.

Напомним, 5 мая Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины расширило список международных спонсоров войны, внеся в перечень венгерское финансовое учреждение OTP Bank.

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Как пояснили в агентстве, такое решение приняли в связи с позицией руководства банка осуществлять деятельность в россии, а также фактическое признание так называемых «Л/ДНР».

Известно, что OTP Bank имеет дочерние банки в россии, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии. ОТП Банк на территории россии остается одним из ведущих банков на рынке финуслуг даже после начала полномасштабной войны. Финучреждение входит в список 50 крупнейших российских банков, а по некоторым направлениям входит в лидеры рынка.

Банк обслуживает около 2,2 млн человек и представлен более чем в 1,85 тыс. населенных пунктах россии. Это подчеркивает его важность для экономики страны-агрессора, которая борется с санкционными ограничениями и стремится обойти их.

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