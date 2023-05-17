В Венгрии объяснили, почему блокируют транш военной поддержки ЕС для Украины — Finance.ua

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В Венгрии объяснили, почему блокируют транш военной поддержки ЕС для Украины

Мир
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В Венгрии объяснили, почему блокируют транш военной поддержки ЕС для Украины
В Венгрии объяснили, почему блокируют транш военной поддержки ЕС для Украины
Правительство Венгрии 16 мая подтвердило, что заблокировало выделение очередного транша в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира (EPF) для Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы венгерского правительства.
Европейский фонд мира был создан в 2021 году как внебюджетный инструмент, направленный на повышение способности ЕС предотвращать конфликты, развивать мир и укреплять международную безопасность.
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«Венгрия не соглашается с тем, что Европейский Союз вместе с другими существующими инструментами использует Европейский фонд мира исключительно для поддержки Украины, поскольку это не позволяет направить достаточные средства для продвижения интересов ЕС в других сферах», — отметили в правительстве Венгрии.
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Там добавили, что другие сферы, в которых могут быть использованы средства, включают Балканы или Северную Африку.
«Для правительства Венгрии крайне важно, чтобы эти вопросы были выяснены, и потому оно не одобрило выплату следующего транша из EPF», — подчеркнули в правительстве Венгрии.
В общей сложности ЕС предоставил около 3,6 млрд евро на военную поддержку Украине в рамках EPF.
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Венгрия, являющаяся членом ЕС, а также НАТО, отказалась предоставлять любое военное оборудование соседней Украине, куда вторглись российские войска в феврале 2022 года.
Венгрия также неоднократно критиковала санкции ЕС против россии, которые также должны единогласно одобрить все 27 стран ЕС, но наконец поддержали все согласованные меры.
Напомним, 15 мая стало известно, что Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств в размере 500 миллионов долларов для Украины из Европейского фонда мира.
Заметим, что министры обороны стран-членов ЕС вынесли предложение увеличить Европейский фонд мира, из которого финансируют военную помощь для Украины на 3,5 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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