Угорщина заблокувала виділення коштів ЄС на зброю для України — Finance.ua

Угорщина заблокувала виділення коштів ЄС на зброю для України Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

Угорщина заблокувала виділення коштів ЄС на зброю для України

Влада Угорщини заблокувала виділення восьмого траншу коштів із Європейського фонду миру на закупівлю озброєння для України. Транш на суму 500 мільйонів доларів мав надійти наступного понеділка, 22 травня.

Про це повідомило італійське інформаційне агентство ANSA

Як повідомляється, Будапешт вимагає «гарантій» того, що Європейський фонд миру збереже свій «глобальний» напрям у майбутньому і не використовуватиметься виключно для озброєння України.

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Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки пов’язаних із військовими та оборонними питаннями, а також з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки та стабільності. Зокрема, Європейський фонд миру дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не входять до Європейського союзу.

Фонд компенсує витрати державам-членам, які надають озброєння Україні. Зазвичай, це 50% від вартості озброєння, але фіксованого стандарту не існує.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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